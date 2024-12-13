Нургиса Адилетулы завоевал золотую медаль ЧМ по тяжелой атлетике

Спорт
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Представитель команды Казахстана по тяжелой атлетике Нургиса Адилетулы стал победителем чемпионата мира в Манаме (Бахрейн), сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба НОК РК

Штангист завоевал золотую медаль в весовой категории до 96 килограммов, уточнили в НОК РК.

В сумме двоеборья Нургисе удалось поднять 388 (174+214) килограммов. Данного результата хватило, чтобы завершить ЧМ на первом месте.

Вторым финишировал Реваз Давитадзе (Грузия) - 387 (177+210) килограммов. Замкнул тройку лучших иранец Али Алипур - 387 (173+214) килограммов.

Отметим, что ранее серебро завоевал Алексей Чуркин в весе до 81 килограмма.

 

#медаль #золото #ЧМ тяжелая атлетика #Нургиса Адилетулы

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