Алексей Чуркин стал серебряным призером ЧМ по тяжелой атлетике

В сумме двоеборья он поднял 368 килограммов

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанский тяжелоатлет Алексей Чуркин завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Манаме (Бахрейн), сообщает Kazpravda.kz

Штангист представлял страну в весовой категории до 81 килограмма, уточнили в НОК.

В сумме двоеборья Чуркин поднял 368 (164+204) килограммов. Данный результат принес ему второе место.

Победу одержал Ри Чон Чон (Северная Корея) - 371 (166+205) килограмм.

Бронзовую медаль завоевал Мухаммадкодир Тоштемиров - 355 (165+190) килограммов.

Также в этом весе выступил казахстанец Александр Уваров. Он финишировал пятым - 351 (160+191) килограмм.