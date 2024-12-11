Алексей Чуркин стал серебряным призером ЧМ по тяжелой атлетике
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В сумме двоеборья он поднял 368 килограммов
Казахстанский тяжелоатлет Алексей Чуркин завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Манаме (Бахрейн), сообщает Kazpravda.kz
Штангист представлял страну в весовой категории до 81 килограмма, уточнили в НОК.
В сумме двоеборья Чуркин поднял 368 (164+204) килограммов. Данный результат принес ему второе место.
Победу одержал Ри Чон Чон (Северная Корея) - 371 (166+205) килограмм.
Бронзовую медаль завоевал Мухаммадкодир Тоштемиров - 355 (165+190) килограммов.
Также в этом весе выступил казахстанец Александр Уваров. Он финишировал пятым - 351 (160+191) килограмм.