Нурлан Нуркенов назначен первым заместителем акима Астаны
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Заместителем акима столицы он работал с февраля 2019 года.
Заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов по согласованию с администрацией президента РК назначен на должность первого заместителя акима, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичной администрации.
Нурлан Нуркенов курирует вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры, охраны окружающей среды и природопользования, контроля и качества городской среды, саночистки и комплексного благоустройства города и др.
Заместителем акима Астаны Нурлан Нуркенов работал с февраля 2019 года, отметили в акимате.