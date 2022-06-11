Фото пресс-службы Президента РК
Кадровые назначения
Нурлан Уранхаев возглавил Абайскую область
Флора Левина

Глава государства подписал указ о назначении Уранхаева Нурлана Тельмановича акимом области Абай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В Семее руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу принял участие в собрании маслихатов всех уровней Абайской области.

Он зачитал депутатам письмо Главы государства о внесении на рассмотрение кандидатов на должность акима Абайской области — Смаилова Асхата Сайдахметовича и Уранхаева Нурлана Тельмановича.

Путем открытого голосования депутатами маслихата акимом области Абай был избран Уранхаев Нурлан Тельманович. Он набрал 89 голосов, его оппонент Алихан Смаилов - 25. Всего в голосовании приняли участие 114 депутатов.

Нурлан Уранхаев - уроженец Семипалатинска. Родился 4 мая 1965 года. Имеет высшее образование и дипломы по специальностям «инженер-механик», «экономист-менеджер», «инженер-строитель» Казахского политехнического института им. Ленина, Казахского финансово-экономического института и Казахского государственного технического университета.

Трудовой стаж характеризует Нурлана Уранхаева как грамотного управленца. Новый аким области Абай имеет большой опыт работы в регионах. В свое время занимал должности заместителя акима Кызылординской области, в канцелярии Премьер-министра и администрации Президента.

Стоял у истоков создания футбольной команды «Елимай», был заместителем председателя правления спортклуба.

На новой должности планирует заняться урбанизацией вновь созданной области. Жители региона возлагают большие надежды на вновь избранного акима.

Популярное

Все
Шура спел на улице в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Хакеры научились собирать данные банковских карт в Google Chrome
Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области
Берик Абдыгалиулы возглавил Улытаускую область
Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов
Премьер-министр представил нового акима Алматинской области
Новые задачи требуют нового качества госаппарата – глава Сената
Два новых министерства появились в Казахстане
Асхат Аймагамбетов назначен министром просвещения РК
Нурбек Саясат стал министром науки и высшего образования РК
Нурлан Уранхаев возглавил Абайскую область
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Наступает судьбоносный момент в политической истории Казахстана – мажилисмен
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Популярный миф о кофе развеяла врач-сомнолог
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Обращение Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана – полный текст
Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Флаг, герб и гимн Казахстана воплощают в себе мечты наших предков – Токаев
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
О 20-ти тысячах террористов в ходе январских событий высказался Токаев
Вор-карманник каждый день выходил на "работу" в автобусы Алматы (видео)
12-летний мальчик погиб на детской площадке в Рудном
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Глава Мажилиса отдал свой голос на референдуме
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана

Читайте также

Кадровые назначения
Нурбек Саясат стал министром науки и высшего образования РК
Кадровые назначения , Образование
Асхат Аймагамбетов назначен министром просвещения РК
Кадровые назначения
Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области
Кадровые назначения
Берик Абдыгалиулы возглавил Улытаускую область

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]