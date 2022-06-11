Нурлан Уранхаев возглавил Абайскую область

Глава государства подписал указ о назначении Уранхаева Нурлана Тельмановича акимом области Абай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В Семее руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу принял участие в собрании маслихатов всех уровней Абайской области.

Он зачитал депутатам письмо Главы государства о внесении на рассмотрение кандидатов на должность акима Абайской области — Смаилова Асхата Сайдахметовича и Уранхаева Нурлана Тельмановича.

Путем открытого голосования депутатами маслихата акимом области Абай был избран Уранхаев Нурлан Тельманович. Он набрал 89 голосов, его оппонент Алихан Смаилов - 25. Всего в голосовании приняли участие 114 депутатов.

Нурлан Уранхаев - уроженец Семипалатинска. Родился 4 мая 1965 года. Имеет высшее образование и дипломы по специальностям «инженер-механик», «экономист-менеджер», «инженер-строитель» Казахского политехнического института им. Ленина, Казахского финансово-экономического института и Казахского государственного технического университета.

Трудовой стаж характеризует Нурлана Уранхаева как грамотного управленца. Новый аким области Абай имеет большой опыт работы в регионах. В свое время занимал должности заместителя акима Кызылординской области, в канцелярии Премьер-министра и администрации Президента.

Стоял у истоков создания футбольной команды «Елимай», был заместителем председателя правления спортклуба.

На новой должности планирует заняться урбанизацией вновь созданной области. Жители региона возлагают большие надежды на вновь избранного акима.