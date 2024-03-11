Нуждается ли пенсионная система в реформировании?
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Николай Жоров
Пенсионеры в мире живут по-разному. И модели пенсионных систем значительно отличаются. Есть солидарная система, когда из налогов работающих людей выплачиваются пенсии текущему поколению пенсионеров. В период развала СССР она, понятное дело, «приказала долго жить». Экономический кризис первых лет независимости да и последующая скрытая безработица заставили перейти на принципиально иную модель. И здесь выбор стоял между накопительной системой, когда люди сами заботятся о своей будущей пенсии, и смешанной, которая основана на сочетании двух предыдущих систем.