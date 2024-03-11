Нуждается ли пенсионная система в реформировании?

В Казахстане в итоге выбрали последнюю, которая изначально строилась на основе чилийской модели. Она включает в себя государственную пенсию – при наличии стажа до реформы, базовую пенсию и обязательную накопительную пенсию.

Какие у нее плюсы? Прежде всего надо признать ее устойчивость по сравнению с другими системами. Она является самофинансируемой и финансово-устойчивой для государства. И в этом есть своя сермяжная правда, которую раскрывает принцип «каждый сам кузнец своего счастья»: сколько накопил, с тем и живи.

Но вот с чем в итоге приходится жить – это отдельный вопрос. Как оказалось, при выходе на пенсию своими накоплениями воспользоваться очень не просто. Правительством ограничена сумма ежемесячных выплат в 137 000 тенге, хотя и эта сумма на платежную карточку пенсионера не упадет – из нее удерживается еще и подоходный налог.

В прошлом году депутаты Мажилиса делали попытку внести в Налоговый кодекс поправку, отменяющую взимание налога с пенсионных выплат, но пока безуспешно. Необходимость отмены налога обосновывали тем, что платежи в ЕНПФ – это обязательные платежи. Вот как об этом сказал депутат Мажилиса Азат Перуашев: «По теории общественного договора обязательные платежи равнозначны налогам. Облагать налогом обязательные платежи – это налог на налог. Средства ЕНПФ работают на экономику. В период кризиса они используются для латания дыр в бюджете, поэтому предлагаем освободить от подоходного налога и инвестдоход ЕНПФ, и сами пенсионные накопления».

В итоге есть некая «уравниловка» в начислении пенсионных выплат. С одной стороны, можно подумать, что она демотивирует. Ведь если человек накопил солидные активы, а получать будет наравне с тем, кого удовлетворяла низкая зарплата, это может лишить его заинтересованности в накоплении больших сумм в ЕНПФ. Но... Для этого есть вполне законные лазейки. Воспользоваться оставшейся в «закромах» ЕНПФ суммой можно для лечения или приобретения недвижимости. А недвижимость можно продать.

Вот только кого мы таким образом облагодетельствовали? Поддержали спрос на строительном рынке или зубопротезные клиники, которые и без этого как бы не бедствовали? Говорят, при этих «операциях» теряется третья часть денег, изымаемых из ЕНПФ (если лечение зубов фиктивное), но люди идут на это, чтобы получить возможность использовать накопления по своему желанию, не спрашивая ни у кого разрешения. Хотя есть и те, кто надеется на изменение правил, даже, скорее, их возврат на те позиции, с которых начиналось внедрение накопительной модели пенсионной системы.

Есть нюансы и с начислением базовой пенсии. Так, ежемесячные выплаты для конкретного человека складываются исходя из средней зарплаты за три подряд года в последнее перед пенсией десятилетие. В принципе вполне приемлемый подход, но и тут почему-то введены ограничения: зарабатывай ты хоть три миллиона тенге, а получать будешь исходя из ограниченной Правительством суммы в 203 тысячи.

Более того, и эта сумма в итоге оказывается недоступной, поскольку от нее ежемесячно, по действующим правилам, могут начислять пенсионные выплаты только в размере 60%. Это в идеале, потому что даже на эти 60% могут рассчитывать только те, кто имеет трудовой стаж у мужчин 25, а у женщин 20 лет до 1998 года. Хотя в настоящее время у нас пенсионный разрыв по годам: у мужчин – 63, а у женщин пока 61, то есть разница два года. А при начислении пенсии почему-то берется советский расклад, когда сильная половина должна была трудиться до пенсии на одну пятилетку больше. За что такая дискриминация? На что опирались авторы этой модели, вводя такие ограничения? Может, у нас мужчины живут на пять лет дольше женщин? Такого положения не наблюдается, даже наоборот – продолжительность жизни у женщин выше, чем у сильной половины, более чем на восемь лет.

Словом, финансисты уже не скрывают, что пенсионная система нуждается в реформировании. Ждут реформирования и будущие пенсионеры, не говоря о тех, кто уже на пенсии.