Свежий выпуск
​Нужен комплексный подход
Ануар Жангозин, руководитель управления образования города Нур-Султана

Сейчас средний возраст педагога не превышает 40 лет. Потому мы не можем сказать, что молодежь не идет в детсады и школы, наоборот, ее приток заметен. Но чтобы привлечь еще больше молодых, причем талантливых, нужны системные меры, и не только такие, как принятие Закона «О статусе педагога». Необходимы повышение зарплаты, решение социальных вопросов, внедрение дополнительных стимулов, делающих привлекательной профессию.

В столице в этом плане реализуется ряд мер. В 2018 году впервые выделено более 300 грантов акима на педагогические специальности в вузах. В ТиПО ежегодно размещаем госзаказ с упором на дошкольное, начальное образование, где наблюдается наибольший дефицит кадров.

Также с 2018 года стали выдавать жилищные сертификаты педагогическим работникам для решения их жилищных проблем. В ближайшее время планируем запустить общежитие примерно на 300 мест для молодых педагогов со стажем до трех лет – это могут быть выпускники вузов, колледжей, педагоги, приехавшие из регионов. Проживая там первое время, они получат возможность повысить свою категорию, зарплату и потом смогут претендовать на жилищный сертификат.

В столице открыт Центр модернизации образования, который не просто занимается повышением квалификации, а непосредственно работает с организациями образования, выявляет, по каким направлениям требуется повышение квалификации и организует с привлечением сторонних организаций, специалистов курсы.

Такая работа регулярно ведется, и на текущий момент более 7 тыс. педагогов разных уровней прошли различного рода курсы. Проводятся курсы повышения квалификации в рамках сотрудничества с Назарбаев­ Интеллектуальными школами, Назарбаев Университетом, зарубежными партнерами.

Что касается проекта закона «О статусе педагога», скажу так: этот документ необходим с точки зрения позиционирования места, роли педагога в обществе. Важно, чтобы его статус соответствовал тому вкладу, который он вносит в дело развития страны.

Закон направлен на то, чтобы где-то защитить педагога, где-то регламентировать его деятельность. Но, конечно, только законом, без повышения заработной платы вопрос притока новых кадров, особенно талант­ливых выпускников вузов, не решить. Потому мы работаем над проблемой материального стимулирования.

В рамках подушевого финансирования планируем перевести 15 школ на новую форму собственности – в государственные предприятия на праве хозяйственного ведения, когда руководитель организации не привязывается к установленному штатному расписанию и зарплатам и может по согласованию с управлением устанавливать другие нормативы оплаты труда. Это в рамках пилота делается впервые в стране.

Проанализируем, как за счет подушевого финансирования, за счет дополнительно заработанных средств школы смогут поощрять педагогов и устанавливать более высокие зарплаты. Только так, решая задачи комп­лексно, мы сможем повысить качество обучения.

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