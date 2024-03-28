Нужна международная антитеррористическая коалиция

Трагедия в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года унес­ла жизни более 130 человек – это один из самых крупных терактов за всю историю России.

События, подобные этому, всегда имеют широчайший резонанс, влияя не только на состояние общества, информационное поле, но и на политическую повестку (как в стране, пережившей теракт, так и за ее пределами).

После первого шока, заявлений об осуждении акта насилия и слов поддержки в адрес пострадавших наступает время задуматься: как предотвратить такие трагедии в будущем? Учитывая транснациональный характер терроризма и взаимосвязанность современного мира на многих уровнях, эффективно бороться с этим злом каждая страна в одиночку не сможет.

Казахстан стал одним из первых государств, выступивших с решительным осуждением жестокого теракта в Подмосковье (соответствующее заявление на официальном Telegram-канале Акорды было опубликовано после полуночи 23 марта спустя пару часов после первых сообщений о трагедии). Причем уже тогда Касым-Жомарт Токаев призвал государства – члены ООН заявить о единодушном неприя­тии подобного рода насилия в отношении невинных граждан.

После Президент оперативно созвал заседание Совбеза, на котором прозвучало поручение усилить взаимодействие Казахстана­ с другими государствами и меж­дународными организациями с целью противодействия терроризму. Несколькими днями поз­же в беседе с сенатором США Стивом Дейнсом в Астане Глава государства подчеркнул, что в борьбе против терроризма все страны, невзирая на противоречия во взаимоотношениях друг с другом, должны объединить усилия в рамках масштабной международной коалиции.

Данные заявления не только подтвердили постоянную и неголословную приверженность Казах­стана делу укрепления мира и безопасности на глобальном уровне, но и стали конкретным призывом к действиям – коллективным.

По мнению директора Казахстанского института стратегических исследований Еркина Тукумова, апеллируя к ООН, Президент имел в виду, что проблема терроризма сегодня ошибочно ушла на второй план в повестке дня государств – членов этой организации, и надо пересматривать и актуализировать подходы.

«Возможно, нужны новые подходы в ООН и новые действенные механизмы. Возможно, стоит их озвучить и на Генеральной Ассамблее ООН, и на площадке Центральной Азии, – написал директор КИСИ в Facebook. – Пробле­ма терроризма и радикальных течений в Казахстане актуальна и для нас. Не будем наивными, думая, что адепты радикальных организаций имеют ввиду только джихад языка и мыслей. Джихад в насильственном плане никто не отменял, как и наличие у нас спящих ячеек, которые рано или поздно могут проснуться. Я думаю, нужны вновь серьезные исследования по проблеме терроризма в Казах­стане и Центральной Евразии. Кроме того, надо думать и о продвижении идеологии светскости, государственном религиозном образовании без иностранной компоненты, правилах общественного поведения и безопасности».

Руководитель Отдела европейских и американских исследований КИСИ при Президенте РК Бекжан Садыков также подчеркивает, что борьба с терроризмом должна выйти на передовую в повестке многостороннего сотрудничества.

«Терроризм не имеет нацио­нальности и географических границ, все больше угрожая безо­пасности многих стран и их граждан. Согласно отчету Global Terrorism Index Института экономики и мира (IEP), в последние годы фиксируется ухудшение ситуации. Несмотря на противоречия в текущей геополитической ситуации, международное сообщество должно приложить все усилия в рамках масштабной коалиции по противодействию терроризму.

Старания Казахстана традиционно направлены на консолидацию международных усилий в борьбе с международным терроризмом. Деструктивной идеологии терроризма должны быть противопоставлены идеи толерантности и согласия с использованием мировых прак­тик решений межэтнического и межконфессиональных вопросов», – считает Бекжан Садыков.

Директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев обращает внимание на то, что сам по себе международный терроризм во многом был взращен благодаря эпизодической, а иногда и долгосрочной поддержке спецслужб ряда государств, использующих его в качестве гибридного инструмента в реализации геополитических интересов.

В результате всех этих экспериментов международный терроризм стал самостоятельным игроком транснационального масштаба, способным реализовать крупные акции в любой точке планеты, отмечает политолог.

«Этот масштаб и возможности террористических организаций обусловлены в том числе наличием современных технологических решений, обеспечивающих им достаточный уровень конспирации, возможности для дистанционной вербовки сторонников и рядовых исполнителей, мгновенного перемещения неограниченных финансовых средств, координации действий в режиме реального времени. Очевидно, что все это возможно преодолеть только путем координации усилий и принятия единых бескомпромиссных подходов на международном уровне, без намека на двойные стандарты», – написал Талгат Калиев в своем Telegram-канале.

В контексте усиления работы по противодействию экстремизму, считает политолог, крайне своевременной представляется позиция Президента страны по осуждению деструктивных течений, противопоставляющих себя светскому государству и традиционной религии, обозначенная им на недавнем заседании Национального курултая в Атырау. Противодействовать нездоровым радикальным устремлениям, подчеркивает Талгат Калиев, можно лишь путем мобилизации усилий всего общества, культивированием национальных традиций и популяризацией ценностей светской модели.

Как подчеркивает политолог Газиз Абишев, на фоне московского теракта тема коллективного противостояния международному терроризму обретает новую актуальность.

«Вообще, события последних месяцев – акция Хамас в Израиле, активность хуситов в Оманском заливе, инциденты в Афганистане и, на этот раз, теракт в Москве – возрождают антитеррористическую тематику. Продолжающееся глобальное расслоение в доходах, а также повышение эффективности радикальной пропаганды на фоне бесконечного информационного потока «постправды» увеличивают шансы экстремизма на выживание.

В этой ситуации важно разделять: противоречия между державами, разрешаемые силами профессиональных военных, – это одно, совместная борьба против терроризма, уносящего жизни мирных людей, – совершенно другое. Со вторым нужно бороться абсолютно бескомпромиссно», – подчеркнул политолог.

Кризисы последних лет несколько заслонили проблему терроризма, но она никуда не делась, и трагедия в Подмосковье – еще одно свидетельство того, что многие важные и фундаментальные вопросы безопасности упускаются, считает политолог Уразгали Сельтеев.

«Следует отметить, что в этой ситуации даже страны, которые Россия объявила недружественными, а также все мировые и западные СМИ абсолютно искренне выразили свои соболезнования и заявили о недопустимости подобных террористических актов против мирных граждан. Это очень важное явление с точки зрения глобального понимания того, что вне зависимости от каких-либо конфликтов и противоречий терроризм – всеобщая угроза и угроза для каждого, от которой никто не застрахован. Главное, чтобы теракты не использовались в качестве политических технологий и решения внутриполитических задач, – написал политолог в своем Telegram-канале. – Бороться с международным терроризмом надо всем миром и сообща. Иные подходы неэффективны. Однако должно быть и единое понимание того, какой смысл и интерпретации все вкладывают в понятие «международный терроризм». Казахстан будет бороться именно с этим злом, но при этом никогда не будет участвовать в чужих войнах и чужих геополитических играх».

Чтобы вместе бороться с пробле­мой, ее надо для начала четко определить, сказал в интервью РИА «Новости» и Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

«Терроризм обретает новые черты и используется как орудие гибридной войны, когда таким образом провоцируется рост недовольства действиями властей, гражданский раскол, межэтническая и межрелигиоз­ная рознь. Все чаще подобный формат терактов напоминает диверсионные действия.

...Повышение эффективности политики по противодействию терроризму – застарелая пробле­ма международных отношений. ...До сих пор не выработано общепризнанное определение терроризма, что затрудняет координацию действий национальных государств в борьбе с этим явлением. Причины очевидны – ряд международных акторов использует терроризм для реализации своих геополитических интересов. Однако с формированием полицентричного мира, как представляется, появятся дополнительные возможности для выработки международного консенсуса в рамках антитеррористической повестки.

Уже не одно десятилетие в рамках разнообразных региональных организаций существуют структуры, которые занимаются именно этими вопросами и координируют усилия государств в борьбе с общим злом. Будем надеяться, что эти усилия приведут к обновлению международной антитеррористической повестки и сделают политику в этом направлении более эффективной», – отметил Генсек ОДКБ.