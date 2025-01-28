«Нужно без лишней раскачки приступить к работе» – Кошанов

Фото: пресс-служба Мажилиса

Дорогие друзья!

Сегодня внимание всей страны было приковано к расширенному заседанию правительства с участием Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Были подведены итоги социально-экономического развития страны за прошлый год и поставлены новые масштабные задачи с учетом текущих глобальных процессов.

Красной линией во всех президентских поручениях правительству прошли три акцента – борьба за инвестиции, внедрение передовых технологий, принятие должностными лицами на всех уровнях смелых и рациональных решений, которые обеспечат устойчивое развитие экономики.

Все это отражает долгосрочные национальные интересы страны и должно решить главную задачу – обеспечение повышения благосостояния граждан.

Важно подчеркнуть, что несмотря на непростую геополитическую ситуацию и внутренние вызовы в 2024 году Правительством обеспечен рост экономики в 4,8%. В топ три сферы, показавших хорошую динамику, вошли – сельское хозяйство, строительство, торговля.

Показателен успех АПК. В прошлом году данному направлению было уделено приоритетное внимание со стороны государства и это дало свои результаты. В 2025 году Президент поставил задачу закрепить набранный темп и направить на посевные работы рекордные 700 миллиардов тенге. Уверен аграрии оправдают такое доверие и казахстанский АПК выйдет на новый уровень развития.

Депутаты внимательно изучили все озвученные Главой государства задачи. В свете дальнейшей модернизации экономики перед Парламентом поставлен ряд больших и конкретных вопросов.

Первое. В контексте предстоящей работы по развитию экономики Президент сегодня вновь уделил внимание необходимости внедрения четкого, предсказуемого, стабильного законодательства. Его основой являются Налоговый и Бюджетный кодексы. Все мы видим, что вопросы, регулируемые данными законами одни из наиболее обсуждаемых в обществе. Здесь нет простых решений, недопустим популизм, а нужен точный расчет и учет всех сопутствующих факторов. Нехватка денег должна быть искоренена на системной основе, а для стабильного развития страны мы по аналогии с мировыми лидерами должны обеспечить ежегодный бюджет развития на уровне 20%.

Работа над новыми кодексами ведется в Парламенте. В рабочую группу по Налоговому кодексу вошло свыше 300 человек. Это эксперты, представители бизнес-ассоциаций, предпринимательских кругов, заинтересованных министерств. У каждого из них свое видение, на каждом заседании идут большие споры. Дискуссии ведутся гласно и открыто. Депутаты усилят проводимую работу с учетом сегодняшних поручений Президента.

Второе. В ближайшее время депутатам предстоит принять меры по созданию понятной и прозрачной законодательной основы для недропользователей. В прошлом году по поручению Президента была начата большая работа в этом направлении, в страну стали приходить крупные зарубежные компании. Важно продолжить эту работу. Ведь это сотни миллионов долларов инвестиций и дополнительные рабочие места. Наша страна имеет большой потенциал в этой сфере и сегодня вызывает неподдельный интерес у мировых игроков.

Третье. Необходимо усилить законотворческую работу по цифровизации. Казахстан занимает лидирующее место в данном вопросе, но расслабляться нельзя. На сегодня, это самая горячая отрасль, где изменения происходят буквально ежедневно. Поэтому нам надо постоянно совершенствовать наши цифровые компетенции.

Для правового обеспечения стратегических задач развития, поставленных Президентом перед Правительством, Мажилисом ведется разработка Цифрового кодекса и законопроекта об искусственном интеллекте. Их цель – создать в нашей стране самую прогрессивную среду для внедрения лучших цифровых разработок. Это новая сфера правоотношений и у Казахстана есть все шансы занять здесь свое достойное место в мировых рейтингах.

Но у этого вопроса есть и другая сторона медали. С ростом цифровизации в нашей жизни растут и угрозы киберпреступности. Сегодня все страны сталкиваются с этой проблемой. Мы уже имеем определенные наработки законодательного регламентирования деятельности интернет-платформ, но реалии показывают, что здесь еще много работы. Заинтересованные госорганы с учетом мирового опыта должны предложить новые меры для борьбы с дезинформацией, манипуляциями, разжиганием розни в киберпространстве. Депутаты будут держать этот вопрос на своем контроле.

Четвертое. Глава государства обратил особое внимание на разработку законодательных мер по реформированию системы обязательного социального медицинского страхования. Вчера в Мажилисе состоялся правительственный час по этому вопросу. Состоялась бурная и обстоятельная дискуссия. СМИ активно освещали это. Депутаты от имени своих избирателей задавали множество вопросов. Это проблемы тарифов, качества услуг, приписок, регламентов работы и многое другое. Мажилисом подготовлены фундаментальные рекомендации. Проблем много и все они должны быть решены в рамках разрабатываемого законопроекта.

Пятое. Новым конкретным вектором для активизации работы Правительства должна стать региональная интеграция. Благодаря выверенной объединительной политике нашего Президента консолидация пяти стран центральноазиатского региона находится на исторически самом высоком уровне. Это открывает новые мультипликативные конкурентные возможности во всех сферах. И теперь Правительство должно по своей линии наполнить это партнерство конкретным содержанием по линии промышленности, транспорта, логистики, АПК, ИТ-сектора и других сфер. Мы должны максимально использовать новую точку роста, созданную Главой государства. Депутаты по линии парламентской дипломатии подключатся к решению указанных вопросов.

Сегодня особое внимание уделено Президентом и развитию атомной отрасли. Строительство новых атомных станций, безусловно, станет новыми точками роста для конкретных регионов и страны в целом. Ведь доступная и надежная энергия – это надежный фундамент для развития бизнеса и производства. С учетом данных факторов депутаты подготовят свое видение по размещению второй АЭС.

Глава государства сегодня также дал положительную оценку проекту партии «AMANAT» - «Школа акимов». Базовой реформой проводимого курса Президента стала выборность акимов всех уровней. И очень важно, чтобы избранные акимы полностью оправдали доверие своих избирателей, обладали необходимой компетенцией для работы в системе исполнительной власти. Партия готова вместе с Правительством решать эту задачу.

В целом, сегодня Касым-Жомарт Кемелевич поделился своим видением и ожиданиями по многим злободневным вопросам. Это конкретные магистральные направления для совместных действий депутатов и Правительства. Необходимо без лишней раскачки приступить к работе.

