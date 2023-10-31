Нужны новые прорывные проекты в сфере туризма – Смаилов

По словам премьера, на сегодня, к сожалению, не учитывается весь туристский потенциал страны

Фото: пресс-служба правительства РК

Дальнейшие меры по развитию туризма обсудили на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Премьер отметил, что в соответствии с поручениями главы государства в вопросе диверсификации экономики правительство должно уделить значительное внимание развитию именно туристического потенциала республики.

«Нам необходимы новые прорывные проекты в сфере туризма. Считаю, что с учетом большого потенциала туристической отрасли в нашей стране должен быть задействован каждый регион», — сказал Смаилов.

Вместе с тем он указал, что эффективному развитию отрасли препятствует ряд сдерживающих факторов. Среди них недостаток инфраструктуры, ограниченное количество мест размещения, низкий уровень логистики и качества оказываемых услуг.

«Надо чутко реагировать на жалобы и рекомендации туристов. Например, в этом году туристы говорили о частых перебоях с электроэнергией на территории курортной зоны Алаколь. Увеличивающийся поток туристов требует активного развития инфраструктуры. Решение данных вопросов должно стать обязанностью каждого акима», — сказал Алихан Смаилов.

По его мнению, также не учитывается весь туристский потенциал страны. В частности, на территории Баянаульской курортной зоны развитие ограничено только озером Жасыбай. Возможности других озер, гор и культурных памятников региона не используются в полной мере.

«В минувший летний сезон поступало много жалоб на качество услуг по организации туров на плато Ассы и турзону Капшагай. Систематически появляется информация о завышенных ценах на услуги такси, в сферах питания и гостиничных услуг. Такие прецеденты снижают туристическую привлекательность страны», — указал он.

Как отметил Алихан Смаилов, необходимо начать работу по реформированию системы классификации гостиниц и повышению стандартов до уровня международных. В этой связи Минтуризма совместно с Минторговли поручено провести ревизию объектов и услуг в сфере туризма на предмет их соответствия мировым стандартам.

Премьер-министр также потребовал утвердить дорожные карты по развитию ТОП-20 приоритетных туристских территорий.

«Все местные памятники истории, живописные природные пейзажи и другие достояния нашего народа необходимо правильно интегрировать в туристические продукты», — сказал он.

Кроме того, глава правительства поручил выработать конкретные подходы по развитию агро-, эко- и культурного туризма.

В заключение Алихан Смаилов обозначил необходимость обеспечить туристические объекты необходимой инфраструктурой, принять меры, направленные на повышение безопасности туристов, обеспечить проведение активной информационной кампании о туристическом потенциале РК за рубежом, а также утвердить план мероприятий по цифровизации отрасли туризма и повышению качества услуг.

«При этом важно охватить полный цикл оцифровки и упрощения пребывания иностранного туриста от приезда до выезда, а также весь спектр услуг для внутреннего туризма», — подытожил он.