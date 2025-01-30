Нужны решительные меры без излишней волокиты

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Фарид Юмашев

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам исполнения поручений Главы государства, данных в ходе расширенного заседания Правительства 28 января.

фото пресс-службы Премьер-министра РК

Заместители Премьер-министра, министры и руководство ряда организаций доложили о планах по обеспечению роста экономики, совершенствованию законодательных условий для инвесторов, развитию отрасли редкоземельных металлов, созданию ядерного кластера, реформированию сферы недропользования, модернизации дорожной и транс­портно-логистической, инженерной инфраструктуры, обеспечению принципа «Закон и порядок», внедрению цифровых решений и искусственного интеллекта, дальнейшему повышению качества образовательных и медицинских услуг.

Руководитель Правительства подчерк­нул, что главным ориентиром работы на предстоящий период является обеспечение роста экономики, ориентированного на повышение уровня жизни граждан. Правительство примет оперативные решения по всем направлениям и обеспечит своевременное осуществление поручений Президента.

– Мы должны активно работать над привлечением инвестиций, реформой налогово-бюджетной политики и сферы недропользования, усилением конкурент­ных преимуществ страны, улучшением делового климата, инфраструктурным и энергетическим развитием, построением целостной системы цифровизации и переформатированием системы социального обеспечения населения. Для этого у Правительства есть все полномочия. Министры и акимы должны принимать оперативные решения и нести полную ответственность за исполнение поставленных задач. Нужен конкретный результат по каждому направлению, которые выделил Глава государства, и эффект от каждого руководителя – и в центре, и на местах. Необходимо заниматься решением конкретных проблем инвесторов, не устраивать волокиту, а наоборот, помогать, чтобы бизнесмены приходили, развивались, строили заводы, предприя­тия, производства. Каждый руководитель должен это поставить во главу угла своей работы. Нельзя добиться положительного результата в новых условиях, пользуясь старыми, бюрократическими методами. Поручаю государственным органам сосредоточиться на качественном выполнении задач, поставленных Главой государства, и принимать решительные меры без излишней волокиты. От нас ждут конкретного результата, – отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр акцентировал внимание на ряде первоочередных направлений работы с упором на ужесточение бюджетной дисциплины и сбалансированное распределение госбюджета по приоритетным направлениям, сообщила пресс-служба руководителя Правительства.

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