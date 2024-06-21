Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане вчера, 20 июня, совершено убийство малыша 2022 года рождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал «Криминальный Казахстан»

Как стало известно, ребенок скончался от удушья. Его тело обнаружила мать в квартире, где ее ребенок оставался под присмотром нанятой няни.

24-летняя девушка проживала с ребёнком в арендуемой квартире по улице Московская.

Под подозрением оказалась 38-летняя няня.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и водворена в ИВС. В соответствии со статьёй 201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит», — прокомментировали в столичном департаменте полиции.

Подозреваемой грозит от 8 до 12 лет лишения свободы, добавили в ДП.