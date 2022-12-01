Нынче будем с сахаром!

Стратегически важная для области культура – сахарная свекла – выращена в этом году местными аграриями на площади 4 264 гектара. Коксускому сахарному заводу за сезон поставлено 163 тыс. тонн сладкого корнеплода. Это результат огромного труда всех 143 крупных и малых крестьянских хозяйств региона.

В этой связи особо хочется рассказать о свекловодах сельскохозяйственного предприятия «Қызылшоқы» из Кербулакского района.

Несмотря на традиционное возделывание в регионе зерновых культур и картофеля, местные земледельцы рискнули посеять в этом году и сахарную свеклу. Однако предварительно провели большую подготовительную работу: изучили почву, приобрели и установили 12 дождевальных установок, обводнив 300 га богарной пашни Жоламанского массива. Аграрии уверены: эта рентабельная культура в ближайшем будущем покроет все расходы. К слову, на следующий год планируется довести посевные площади сладкого корня до 500 гектаров.

Всю свою жизнь Айхан Бимуратов из Ескельдинского района занимался животноводством и выращиванием кормовых культур. Теперь решил попробовать возделывать сахарную свеклу и засеял ею 80 гектаров. Сегодня в хозяйстве получили до 500 центнеров на круг, а общий урожай достиг 4 тыс. тонн.

В крестьянском хозяйстве «Алихан» из Аксуского района также получен рекордный урожай сахарной свеклы – 711 центнеров с гектара. Как отмечает глава хозяйства Берик Тынышпаев, главный секрет – соблюдение исполнения агротехнических мероприятий в установленные сроки, что является обязательным условием высокой урожайности.

Опытные свекловоды отмечают: соблюдение агротехнологии, государственная поддержка и упорный труд – это все, что нужно для успешного развития сахарной отрасли. Несмотря на то что сахарная свекла относится к одной из самых сложных для возделывания, среди других полевых культур она наиболее рентабельна.

Такого мнения придерживается и аграрий Давид Адамов из Северо-Казахстанской области, который с лета находится в Аксуском районе для обмена опытом и изучения технологий совместно с местными свекловодами. На данном этапе фермер занимается подготовкой земли, имеет собственную технику и планирует установить дождевальные установки для обеспечения полива.

Хорошим урожаем гордится и руководитель КХ «Жулдыз» из Коксуского района Абдул Зейналов, свеклой он засеял 20 га. Благодаря соблюдению агротехнологий урожайность достигла 800 центнеров с га!

В целом в результате соблюдения технологии возделывания и севооборота урожая от 600 до 800 центнеров с гектара и выше добились нынче крестьянские хозяйства «Романенко В.», «Нам», «Дуйсенбинов» и «Досанов» из Ескельдинского, «Орленок» и «Сейд Оглы Мустафа» Каратальского, «Самал» – Сарканского районов и «Самай» из Талдыкоргана.

Немаловажную роль в достижении поставленных результатов сыграла ценовая поддержка, оказываемая свекловодам со стороны государства. Закупочная цена за тонну сданной на переработку сахарной свеклы увеличилась с 22 тыс. до 30 тыс. тенге за тонну. На основании фьючерсного договора АО «СПК «Жетысу» и Коксуский сахарный завод выдали аграриям семена зарубежной селекции.

На 50% было просубсидировано приобретение минеральных удобрений и гербицидов, для проведения весенне-полевых и уборочных работ выдано удешевленное дизельное топливо.

Кроме того, для успешного проведения весенне-полевых работ Коксуский сахарный завод оказал свекловодам финансовую поддерж­ку из расчета по 100 тыс. тенге за гектар. Также завод, в зависимости от расстояния, компенсировал затраты аграриев по транспортировке сахарной свеклы в размере от 1 000 до 5 000 тенге за тонну.

Для дальнейшего стимулирования свекловодов Жетысу в 2023 году за каждую тонну сладкого корня намечено выплатить по 40 тыс. тенге. Также в рамках инвестиционного субсидирования предусматривается увеличение нормы возмещения стоимости свеклоуборочной техники – с 25% до 50% .

Отметим, что согласно поручению Главы государства в 2023 году посевные площади сахарной свеклы в регионе планируется увеличить до 8 100 га. А к 2026 году она составит 15 тыс. гектаров.