О бесконтрольности подготовки к отопительному сезону заявил Бектенов

Энергетика, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Премьер указал на низкий темп работ и постоянные переносы сроков

Фото: пресс-служба правительства РК

Подготовку к предстоящему отопительному сезону рассмотрели в ходе заседания под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Премьер обратил внимание участников заседания на риски подготовки объектов теплоснабжения. Так, по Экибастузской ТЭЦ сроки начала работ перенесены с мая на конец июня. В Темиртау до сих пор не начат расширенный ремонт котла на ТЭЦ-2, отставание от графика составляет 2 месяца. Сорваны сроки по модернизации теплоисточников в Таразе, Жезказгане и других регионах.

«В начале мая я давал поручение не допускать продления сроков ремонта и снижения их объемов. Однако в график ремонтных работ, утвержденный оператором КЕГОКом, регулярно вносятся изменения по усмотрению собственников. Только в этом году в графики 18 раз внесли изменения по переносу ремонтов. И это происходит без участия и согласования с акиматами и Министерством энергетики. Данные факты говорят об их недостаточном контроле», — подчеркнул глава правительства.

Также были отмечены низкие темпы работ и по модернизации тепловых сетей, в особенности в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областях. Кроме того, уделено внимание вопросу недостаточного использования потенциала программы «Тариф в обмен на инвестиции». По стране сохраняется тенденция ремонта инженерных коммуникаций за счет средств республиканского бюджета.

Олжас Бектенов поручил контролировать ход подготовительных работ к отопительному периоду на местах первому вице-премьеру Роману Скляру.

«Роман Васильевич, принимайте на местах необходимые оперативные решения и самые жесткие меры. Особое внимание обращайте на качество ремонтных работ», — подчеркнул он.

Министерствам энергетики, промышленности совместно с акиматами регионов поручено усилить контроль за своевременностью и качеством ремонтной кампании на теплоисточниках и сетях, обеспечить топливом все ТЭЦ и котельные в срок до 1 сентября. До 15 сентября в центральных, северных и восточных регионах, в остальных – до 15 октября привести в готовность всю инженерную инфраструктуру к новому отопительному периоду.

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