О чем будут говорить на секретариате Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Политика
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Кунапия Гульмира
корреспондент

В Астане 11 октября пройдет заседание секретариата XXI съезда лидеров мировых и традиционных религий

Фото: www.gov.kz

В работе заседания примут участие представители всех традиционных религий, а также политические деятели и представители международных организаций из 24 стран мира.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что в прошлом году по итогам VII Съезда была принята итоговая декларация.

«По итогам съезда в соответствии с решением участников форума началась большая работа по продвижению принятой декларации. На заседании секретариата мы рассмотрим, как продвигается декларация VII Съезда, что нужно делать дальше в рамках этой работы. Второй важный момент – концепция развития съезда на предстоящие 10 лет. Съезд как живой организм должен развиваться, мы не можем на достижениях VII Съезда остановиться. В этой связи с участием представителей всех мировых и традиционных религий подготовлен документ, в котором изложено видение, как мы будем развивать нашу площадку. Этот документ мы будем рассматривать, если его примут религиозные лидеры, будем на базе этого документа выстраивать дальнейшую работу съезда», – сказал Маулен Ашимбаев в интервью телеканалу «Хабар-24».

По его словам, в настоящее время происходит слом прежней системы международной безопасности. Поэтому, по его мнению, есть большая необходимость в перезагрузки международных отношений, а также в трансформации институтов и механизмов, которые должны способствовать миру, стабильности и взаимопониманию.

«Мы видим, что религиозные лидеры ищут платформу для диалога, сотрудничества, сближают свои позиции, вырабатывают единую линию по глобальным вопросам. На сегодня это помимо войн мы видим усложнение и актуализацию фундаментальных вопросов современного мира.

В мире 85% людей планеты идентифицируют себя с той или иной религией. Соответственно, авторитет истинных духовных лидеров очень велик.

В рамках такого рода тенденций наш съезд играет свою очень важную созидательную объединяющую роль», – подчеркнул спикер.

#заседание #религия #лидеры #съезд

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