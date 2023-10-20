О чем рассказали атлеты, выступившие на Азиаде?

Напомним, что сборная Казахстана завоевала на этих континентальных соревнованиях 10 золотых, 22 серебряные и 48 бронзовых медалей. Главный тренер сборной Казахстана по пляжному волейболу Денис Ровкин отметил, что соревнования были завершающими в этом году и команда смогла на хорошей ноте закончить пляжный волейбольный сезон. Он считает, что бронзовая медаль на Азиатских играх Сергея Боготу и Дмитрия Яковлева – большое достижение для казахстанского пляжного волейбола, несмотря на то что в нашей копилке есть золотая медаль за 2014 год. Среди ближайших задач – пройти квалификационный отбор на Олимпийские игры, второй этап которого состоится, возможно, в Казахстане. Делясь своими впечатлениями от игр и об опыте участия в летних континентальных Играх, Сергей Боготу отметил, что Азиада была второй в его спортивной биографии.

– Результат мог быть другим, потому что наша команда обыг­рывала сильнейшие, топовые пары. Мы рады, что смогли взойти на пьедестал, так как эта медаль нужна была именно нашему виду спорта, – отметил Сергей Боготу. Его напарник Дмитрий Яковлев добавил, что в течение соревнований погода менялась часто – спортсменам приходилось играть как в дождь, так и при высокой температуре, сильном ветре. Специфика этого вида спорта заключается в том, что надо играть при любой погоде. А кто реально может подстроиться под погодные условия, тот в итоге завоевывает медали и выигрывает матч.

Как оказалось, повезло с погодой спортсменам, выступающим в пулевой стрельбе, бронзовым призерам Азиатских игр Александру Ле и Исламу Сатпаеву. Пулевая стрельба может проходить как в закрытом помещении, так и на открытых площадках. По словам Александра Ле, погодные условия тоже играют для них важную роль. В тот день было жарко, душно, но дисциплина, в которой они завоевали медаль, стрельба на 10 метров, проводилась в закрытом помещении, где работали кондиционеры. Представитель команды по пулевой стрельбе Ислам Сатпаев отметил, что это технический вид спорта, где очень важна психологическая подготовка.

Еще одну «бронзу» в копилку сборной принес Нариман Курбанов, выступающий в спортивной гимнастике. Для него Азиатские игры стали завершающими в этом сезоне.

– Азиатские игры совпали по срокам с чемпионатом мира. Мне пришлось защищать честь страны на Азиаде, а вся остальная команда выступала на первенстве планеты, потому что нам нужны медали, лицензии по итогам всех турниров. Впервые за последние 15 лет мы завоевали медаль на Азиатских играх. Более того, впервые за 20 лет получена первая медаль на чемпионате мира – от Милада Карими, а также лицензия на Олимпийские игры. В феврале следующего года нам предстоит выступать на лицензионном этапе Кубка мира, – поделился Нариман Курбанов.

О высоком уровне организации соревнований высказался бронзовый призер Азиатских игр 2023 года по греко-римской борьбе Азат Садыков. По мнению спортсмена, именно в этом виде спорта многим не хватило чуть везения, мотивации, психологической поддержки, хотя подготовка была хорошая.

Несмотря на отсутствие чемпионата РК по водному поло, мужская команда Казахстана завоевала бронзовую медаль. К сожалению, этот вид спорта не так развит, как в былые времена, но определенный интерес у молодого поколения есть, отметил бронзовый призер Рустам Укуманов.

– Когда молодое поколение играет, тренируется, встает вопрос, где они могут продолжать свою спортивную карьеру. У нас в стране на протяжении уже 30 лет существует всего один клуб, – поделился Рустам Укуманов.

На отсутствие необходимой инфраструктуры пожаловались спортсмены по пляжному волейболу. Для игр на песке требуются соответствующие условия, которые практически отсутствуют и недоступны на данный момент для спортсменов.

– Практически шесть-семь месяцев в году мы не имеем возможности тренироваться на открытом воздухе из-за суровых климатических условий. Самая большая проблема пляжного волейбола в том, что у нас нет спортивного зала с песочным покрытием. Если раньше при хорошем финансировании федерацией у нас была возможность проходить учебно-тренировочные сборы в Таиланде, Бразилии, Испании, то на данный момент мы вынуждены тренироваться в спортивном зале. И это очень негативно влияет на нашу подготовку к основному сезону. Мы очень надеемся, что все-таки найдется возможность построить хотя бы небольшой спортивный зал с песочным покрытием в городе Алматы, – выразил надежду главный тренер сборной Казахстана по пляжному волейболу Денис Ровкин. В завершение призеры Азиады призвали алматинцев и жителей всей страны приходить в спортивные залы, заниматься спортом, рассказав о своих тренерах и местах, где готовят чемпионов.