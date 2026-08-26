О дефиците кадров в системе просвещения высказался Президент

Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В своем выступлении Президент затронул вопрос дефицита кадров в системе просвещения.
- В сфере образования по сей день имеется ряд нерешенных проблем. Хотел бы отдельно остановиться на нескольких актуальных вопросах. Необходимо ликвидировать дефицит кадров в системе просвещения и повышать квалификацию учителей. В этом направлении уже принимаются системные меры, ведется конкретная работа, благодаря чему растет число молодых людей, выбирающих профессию педагога. Это позитивная тенденция, - заметил Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что только в этом году обладателями государственных грантов по педагогическим специальностям стали более 12 тысяч выпускников школ, из которых более 2 тысяч – обладатели знака «Алтын белгі».
- Тем не менее для окончательного решения кадровой проблемы предстоит большая работа. В стране не хватает еще более 5 тысяч учителей. Это связано с постоянным ростом населения и высокими темпами строительства новых школ. Эти факторы ведут к повышению спроса на педагогов. По этому вопросу ожидаю от профильного министерства выработки новых подходов, - заявил Глава государства.