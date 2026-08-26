О дефиците кадров в системе просвещения высказался Президент

Президент,Образование

Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В своем выступлении Президент затронул вопрос дефицита кадров в системе просвещения.

- В сфере образования по сей день имеется ряд нерешенных проблем. Хотел бы отдельно остановиться на нескольких актуальных вопросах. Необходимо ликвидировать дефицит кадров в системе просвещения и повышать квалификацию учителей. В этом направлении уже принимаются системные меры, ведется конкретная работа, благодаря чему растет число молодых людей, выбирающих профессию педагога. Это позитивная тенденция, - заметил Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что только в этом году обладателями государственных грантов по педагогическим специальностям стали более 12 тысяч выпускников школ, из которых более 2 тысяч – обладатели знака «Алтын белгі».

- Тем не менее для окончательного решения кадровой проблемы предстоит большая работа. В стране не хватает еще более 5 тысяч учителей. Это связано с постоянным ростом населения и высокими темпами строительства новых школ. Эти факторы ведут к повышению спроса на педагогов. По этому вопросу ожидаю от профильного министерства выработки новых подходов, - заявил Глава государства.

 

 

#Токаев #дефицит #кадры #педагоги

Популярное

Все
Светофор для искусственного интеллекта
Центризбирком обнародовал результаты выборов в Курултай
Готовят трубы летом
Сообщение об итогах выборов депутатов Курултая Республики Казахстан
В Каражар и Караоткель пришел природный газ
Более 23 тысяч детей получат финансовую помощь
Женщины, мир и безопасность
В Каркаралинске создали ЦОУ
Наградили за спасение утопающих
Коси, коса, пока роса
Стали новоселами
Отличный старт
Открытое лицо: не запрет ради запрета
Энергетическая основа индустриального развития страны
Деньги без процентов
Не ходите, дети, в темноте гулять!
C акцентом на детский спорт
Когда книга становится частью жизни
Объединяющее пламя
Помощник врача
Конституция и региональное развитие
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Высокий международный интерес
Курсай. Двенадцать лет спустя
Журналистам напомнили о правилах работы в день выборов в Курултай
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников I Форума волонтеров СНГ
Дастан Сатпаев – в «Бернли»
На страже цифровых границ
Национальные проекты: обновляется инфраструктура, развивается соцсфера
В ритме вальса
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Песни, которые не стареют
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
Великий сбор номадов на Иссык-Куле
Астана готовится к мировому первенству по борьбе
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Курултай: логика преемственности и ответственности
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Когда молчание делает соучастником преступления
Новый центр для научных проектов
Комфортный отдых без ущерба для природы
Стартовала акция «Дорога в школу»
Казахстанский финал в Японии
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении госнаградам…
Почти 7 млн человек получили деньги по программе «Нацфонд –…
В Астане, Алматы и ряде региональных центров появятся детс…
Президент поручил разобраться с проблемой агрессивной рекла…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]