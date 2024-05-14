О дефиците кадров в отрасли заявили в Минтранспорта

Общая потребность в авто, железнодорожных и авиационных специалистах составляет около 9 тысяч, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство ведет работу по подготовке кадров в транспортной отрасли.

«На сегодня важным вопросом является дефицит квалифицированных кадров. В целом общая потребность в авто, железнодорожных и авиационных специалистах составляет порядка 9 тысяч», – заявили в ведомстве.

По данным пресс-службы, в 39 вузах на обучении находятся более 16 тыс. студентов.