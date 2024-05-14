О дефиците кадров в отрасли заявили в Минтранспорта
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Общая потребность в авто, железнодорожных и авиационных специалистах составляет около 9 тысяч, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК
Министерство ведет работу по подготовке кадров в транспортной отрасли.
«На сегодня важным вопросом является дефицит квалифицированных кадров. В целом общая потребность в авто, железнодорожных и авиационных специалистах составляет порядка 9 тысяч», – заявили в ведомстве.
По данным пресс-службы, в 39 вузах на обучении находятся более 16 тыс. студентов.
«Однако, по специальностям «Строительство автомобильных дорог и аэродромов», «Строительство мостов и транспортных тоннелей», «Строительство железных дорог» обучается всего 441 студент», - отметили в Минтранспорта.