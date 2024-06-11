О медленной работе по обеспечению населения питьевой водой высказался Бектенов

Он указал на тот факт, что некоторые проекты по строительству групповых водоводов в республике реализуются годами

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрели вопросы обеспечения услугами водоснабжения городских и сельских населенных пунктов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на кабмин

Глава правительства подчеркнул, что к концу 2025 года необходимо обеспечить 100% доступ населения к качественной питьевой воде.

«Это одна из самых социально важных задач. Для ее выполнения осталось всего 1,5 года. Несмотря на высокий процент исполнения, акиматам следует активизировать работу по достижению планов подведения соответствующей инфраструктуры в селах и городах. Все работы по водообеспечению должны быть профинансированы в приоритетном порядке. Проведение сетей водоснабжения внутри населенных пунктов должно быть синхронизировано с планами по подведению инфраструктуры групповых водоводов до границ сел», — отметил Олжас Бектенов.

Было акцентировано внимание на том, что некоторые проекты по строительству групповых водоводов в республике реализуются годами.

Так, в селах Талапкер и Кажымукан Акмолинской области проложены внутрипоселковые сети, а проект по строительству группового водовода с месторождений «Кенжебай» и «Рахымжансай» еще только на стадии реализации.

Более того, в прошлом году из выделенных 760 млн тенге из-за отставания от графика работ более 500 млн тенге были возвращены в бюджет.

«Это говорит о неправильном планировании. Акиму Акмолинской области поручаю взять этот вопрос на особый контроль. В целях недопущения подобных случаев министерствам промышленности и водных ресурсов необходимо на еженедельной основе контролировать ход реализации проектов и в случае выявления нарушений докладывать мне лично», — заявил премьер-министр.

С начала 2023 года в госорганы поступило порядка 43,5 тыс. официальных обращений от населения по вопросам водоснабжения, который является одним из важных. Среди жалоб часто фигурируют высокий износ сетей и частые порывы.

Так, из-за высокой изношенности Нуринского группового водовода в Акмолинской области в прошлом году был объявлен режим ЧС местного характера. Глава правительства отметил, что для недопущения таких случаев необходимо в приоритетном порядке разрабатывать проекты по замене сетей с износом более 70%. Регионам также следует активизировать работу по своевременной разработке ПСД.

В Атырау затянулась разработка проекта по модернизации насосно-фильтровальной станции, износ которой составляет порядка 90%. Акимату поручено до 1 июля завершить разработку проекта, и незамедлительно приступить к его реализации.

Олжас Бектенов указал и на регионы, в которых имеются риски неисполнения поручения главы государства из-за отсутствия готовых проектов. Акимам Туркестанской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областей необходимо усилить работу в этом направлении, Мангистауской области – активизировать меры по строительству опреснительных заводов и установок.

В свою очередь Министерство здравоохранения должно усилить контроль за качественным составом воды и ее безопасностью для населения.

Олжас Бектенов подчеркнул важность автоматизации и цифровизации сферы водообеспечения. Отмечено, что это упростит работу водоканалов, позволит снизить потери воды и аварийность. Готовые проекты автоматизации на сегодня имеются в Кызылорде и Атырау. Поручено профинансировать их реализацию при очередном уточнении республиканского бюджета. Акиматам регионов — до конца текущего года завершить разработку ПСД по цифровизации производственных процессов.

Подытоживая, глава правительства обозначил важную задачу для всех заинтересованных госорганов — к концу года повысить уровень обеспеченности населения качественной питьевой водой, доведя данный показатель до 97,8% в селах и до 99,5% – в городах.

Для этого акиматам необходимо до конца года не только сдать в срок все объекты, но и иметь утвержденные планы, документацию и финансирование по проектам следующего года. Также поручено до 1 июля завершить разработку ПСД по 77 селам и 28 проектам городского водоснабжения.