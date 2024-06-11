О медленной работе по обеспечению населения питьевой водой высказался Бектенов

Правительство
97
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Он указал на тот факт, что некоторые проекты по строительству групповых водоводов в республике реализуются годами

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрели вопросы обеспечения услугами водоснабжения городских и сельских населенных пунктов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на кабмин

Глава правительства подчеркнул, что к концу 2025 года необходимо обеспечить 100% доступ населения к качественной питьевой воде.

«Это одна из самых социально важных задач. Для ее выполнения осталось всего 1,5 года. Несмотря на высокий процент исполнения, акиматам следует активизировать работу по достижению планов подведения соответствующей инфраструктуры в селах и городах. Все работы по водообеспечению должны быть профинансированы в приоритетном порядке. Проведение сетей водоснабжения внутри населенных пунктов должно быть синхронизировано с планами по подведению инфраструктуры групповых водоводов до границ сел», — отметил Олжас Бектенов.

Было акцентировано внимание на том, что некоторые проекты по строительству групповых водоводов в республике реализуются годами.

Так, в селах Талапкер и Кажымукан Акмолинской области проложены внутрипоселковые сети, а проект по строительству группового водовода с месторождений «Кенжебай» и «Рахымжансай» еще только на стадии реализации.

Более того, в прошлом году из выделенных 760 млн тенге из-за отставания от графика работ более 500 млн тенге были возвращены в бюджет.

«Это говорит о неправильном планировании. Акиму Акмолинской области поручаю взять этот вопрос на особый контроль. В целях недопущения подобных случаев министерствам промышленности и водных ресурсов необходимо на еженедельной основе контролировать ход реализации проектов и в случае выявления нарушений докладывать мне лично», — заявил премьер-министр.

С начала 2023 года в госорганы поступило порядка 43,5 тыс. официальных обращений от населения по вопросам водоснабжения, который является одним из важных. Среди жалоб часто фигурируют высокий износ сетей и частые порывы.

Так, из-за высокой изношенности Нуринского группового водовода в Акмолинской области в прошлом году был объявлен режим ЧС местного характера. Глава правительства отметил, что для недопущения таких случаев необходимо в приоритетном порядке разрабатывать проекты по замене сетей с износом более 70%. Регионам также следует активизировать работу по своевременной разработке ПСД.

В Атырау затянулась разработка проекта по модернизации насосно-фильтровальной станции, износ которой составляет порядка 90%. Акимату поручено до 1 июля завершить разработку проекта, и незамедлительно приступить к его реализации.

Олжас Бектенов указал и на регионы, в которых имеются риски неисполнения поручения главы государства из-за отсутствия готовых проектов. Акимам Туркестанской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областей необходимо усилить работу в этом направлении, Мангистауской области – активизировать меры по строительству опреснительных заводов и установок.

В свою очередь Министерство здравоохранения должно усилить контроль за качественным составом воды и ее безопасностью для населения.

Олжас Бектенов подчеркнул важность автоматизации и цифровизации сферы водообеспечения. Отмечено, что это упростит работу водоканалов, позволит снизить потери воды и аварийность. Готовые проекты автоматизации на сегодня имеются в Кызылорде и Атырау. Поручено профинансировать их реализацию при очередном уточнении республиканского бюджета. Акиматам регионов — до конца текущего года завершить разработку ПСД по цифровизации производственных процессов.

Подытоживая, глава правительства обозначил важную задачу для всех заинтересованных госорганов — к концу года повысить уровень обеспеченности населения качественной питьевой водой, доведя данный показатель до 97,8% в селах и до 99,5% – в городах.

Для этого акиматам необходимо до конца года не только сдать в срок все объекты, но и иметь утвержденные планы, документацию и финансирование по проектам следующего года. Также поручено до 1 июля завершить разработку ПСД по 77 селам и 28 проектам городского водоснабжения.

#регионы #поручение #вода #Бектенов #водоснабжение

Популярное

Все
Больше половины инвестпроектов по строительству молочно-товарных ферм в Костанайской области на грани срыва
В Шымкенте можно запросто остаться без земли и компенсации
Твой успех в твоих руках. Так считает житель Аральска Жансерик Нысанбаев, который сумел воплотить мечту в жизнь
Спасибо дедушке! Анель Пимичева уверена, что казахский язык лучше учить через песни
Владельцы баз отдыха на Бухтарминском водохранилище пришли в замешательство от новых требований коммунальщиков
В микрорайоне «Бірлік» поселятся до 3 000 человек
Порядок начинается в голове
Чистота должна стать нормой. Кто штрафует граждан, разбрасывающих мусор?
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль: Мы нацелены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с Казахстаном
Совместные проекты промышленной кооперации обсудили Скляр и Мантуров
О работе КТК поговорили вице-премьеры Казахстана и России
«QazaqGaz» и «Газпром» договорились о транзите газа через территорию Казахстана
Частица аула в городской среде
Оперштаб по борьбе с саранчой: вице-премьер и руководство МСХ выехали в регионы
Завершился V Международный театральный молодежный форум стран СНГ, Балтии и Грузии
Закон Республики Казахстан
Казахстанский таеквондист стал победителем турнира в Люксембурге
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Распоряжение Главы государства
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Ночные автобусы будут ездить до утра в Астане
Мед Алтая ценят за насыщенный аромат, вкус и целебность
Лето начинается с фестиваля. Участниками «Опералии-2024» станут звезды оперы и балета из девяти стран
Дело Бишимбаева: Брат Салтанат Нукеновой рассказал о подготовке к апелляционному суду
Делегация Penn State прибыла в Казахстан для переговоров с Satbayev University
Активисты выявили массу изъянов, допущенных при установке системы уличного освещения
Мечты и планы юных курсантов
Знание государственного языка сыграло для Марины Сахаровой судьбоносную роль
Почему импортное продовольствие выдавливает казахстанские продукты с полок магазинов
Токаев поговорил по телефону с эмиром Катара
Для бабушки она всегда құлыншақ и ботақан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Аида Балаева рассказала о создании Казахстанского культурного центра в Пекине
Касым-Жомарт Токаев подарил реанимобиль НКЦЭМ
Дистанционная работа: быть или не быть?
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
Яркий мотопробег и выступления парашютистов создали праздничную атмосферу в Алматинской области
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения

Читайте также

Инертной, слабой и нерешительной назвал Бектенов работу МИО
Онлайн-трансляция заседания правительства РК
Оперштаб по борьбе с саранчой: вице-премьер и руководство М…
Совместные проекты промышленной кооперации обсудили Скляр и…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]