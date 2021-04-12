О мелком Жайыке замолвите слово

В конце марта в Оренбурге для обсуждения совместных мер по сохранению экосистемы бассейна этой реки встретились главы природоохранных ведомств Казахстана и России.

Как отметил на встрече с российским коллегой Александром Козловым министр экологии, гео­логии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, воп­росы, связанные с маловодьем реки Жайык, являются одними из ключевых в сотрудничестве двух стран в водохозяйственной сфере.

– Для решения проблемы обмеления реки Жайык и связанного с этим ухудшения состояния экологии требуется комплекс­ное изучение водохозяйственной системы всего бассейна.

В связи с этим предлагаю ввести практику обмена гидрологичес­кими ежегодниками по Уралу на постоянной основе, – сказал Магзум Мирзагалиев.

Отсутствие такого взаимодействия во многом и послужило причиной последствий, которые сейчас наблюдаются. К слову, до 1981 года по Уралу составлялся единый гидрологический ежегодник, с 1982-го его стали готовить в РСФСР и тогдашней Казахской ССР по отдельности. После развала СССР каждая страна вела документ самостоятельно.

По мнению депутата Мажилиса Парламента РК от Атырауской области Дюсенбая Турганова, давно и последовательно занимающегося проблемой обмеления в Жайык-Каспийском бассейне, от затянувшегося периода маловодья пострадал потенциал развития западного региона Казахстана.

К ухудшению ситуации, по его словам, приводит антропогенный фактор; отсутствие повсеместной практики вторичного использования воды крупными нефтедобывающими и нефтеперерабатывающими компаниями; несогласованное использование трансграничных водотоков в обход международной конвенции по охране; сооружение дополнительных водохранилищ в верховьях Урала на территории России.

«Последствия маловодья привели к проблемам водоснабжения населенных пунктов в Западно-Казахстанской и Атырауской областях. Наблюдается опустынивание лиманных сенокосов и пастбищ. Сельские жители вынуждены избавляться от домашнего скота по причине отсутствия кормов и источников водопоя. Пойма реки Жайык почти полностью деградировала и утратила свои качества для нереста осет­ровых пород рыб Каспийского моря. По мнению ученых, по причине деградации пойменных лесов за последние 15 лет площадь нерестилищ сократилась на 80%, с 958 до 197 гектаров, что привело к сокращению воспроизводства осетровых как в Жайыке, так и в Каспийском море», – сообщил мажилисмен, обращаясь с депутатским запросом на имя Премьер-министра Аскара Мамина.

Народный избранник напомнил, что в соответствии со статьей 20 Водного кодекса РК Постановлением Правительства еще 17 лет назад к числу водных объектов особого государственного значения были отнесены Каспийское море, озера Балхаш, Зайсан, Алаколь и река Иртыш. Однако Урал (Жайык), являющийся третьей по протяженности рекой в Европе, в этот список не вошел...

Эту озабоченность государственных и общественных дея­телей республики разделяет и вице-президент Русского гео­графического общества, академик Александр Чибилев, всю жизнь посвятивший, в частности, изучению реки Урал.

– Необходимо создать международный институт по исследованию Урала со специализированными лабораториями, работающими не за счет грантов, а на основе государственного финансирования. Чтобы ученые-специалисты отвечали за достоверность предоставляемых сведений. Институт этот должен быть независимым от ведомств нефтяников, металлургов, аграриев и защищать интересы реки, – считает академик.

По его информации, комплекс­ных исследований всего бассейна Урала давно не проводилось, а значит, нет полной картины состояния реки и прилегающих к ней территорий. Самые масштабные исследования были в 1932–34 годах, а затем в 1974-м в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР о реках Волге и Урале.

– С того времени и до сих пор мы пользуемся их результатами, то есть по факту устаревшими материалами. В целом, для того чтобы делать выводы, необходимы длительные периоды наблюдений, – подчеркнул ученый.

Специалисты называют несколько главных причин сложившейся ситуации. Это и экстенсивное освоение непродуктивных, малоурожайных земель, что обернулось ущербом для всего бассейна Урала. Это и Ириклинское водохранилище, построенное для узких целей в качестве охладителя гидроэлектростанции. И строительство промышленных предприятий, которые сейчас, даже после их закрытия, продолжают отравлять водоемы.

– Никто не просчитывал возможный ущерб от подобных действий. Попадавшие ранее в водоемы загрязняющие вещества аккумулировались в донных отложениях, и мы не знаем, сколько их там накопилось. Это наследие – мина замедленного действия. Сейчас мы пожинаем плоды экологической безграмотности ХХ века. А накопленный ущерб из года в год только усугубляет деградацию речной поймы, – пояснил Александр Чибилев.

Тем временем, как сообщили российские СМИ, в 2023–2024 годах на реке Урал у Оренбурга планируется строительство переливной плотины для подъема уровня воды и улучшения работы городского водозабора. В нынешнем году намечено начать выполнение проектно-изыс­кательных работ.

Между тем, согласно Конвенции ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, страны обязаны согласовать строительство плотин, водохранилищ и других гидротехнических сооружений с граничащими государствами. Но пока российская сторона ничего не предпринимает.

Быть может, определенную ясность по данному вопросу внесет подписанная в рамках встречи программа казахстанско-российского сотрудничества в области развития особо охраняемых природных территорий. Документ рассчитан до 2024 года и предусматривает ряд масштабных мероприятий по выявлению источников загрязнения, реконструкции водных сооружений, расчистке русел трансграничных рек бассейна.