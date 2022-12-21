О микс-инфекции предупредили казахстанцев в Минздраве

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният в интервью журналистам в Мажилисе Парламента рассказала, какие вирусы циркулируют сегодня в нашей республике, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Сейчас в нашей стране циркулирует омикрон (вариант вируса COVID-19 – прим. ред.) и есть несколько видов омикрона. Вирус видоизменяется, он тоже выживает в окружающей среде. У нас в стране вид «цербер», – констатировала Гиният.

Также глава Минздрава отметила, что в стране наблюдается микс видов гриппа.

«По поводу гриппа... 3 разных вида гриппа, в том числе свиной, тоже зарегистрирован у нас, и аденовирус. Все виды вируса регистрируются, и мы видим, что идет микс-инфекция и суперинфекция – вирусы накладываются друг на друга, и вирусная инфекция протекает тяжелее.

Я привилась от гриппа еще в октябре, также ревакцинировалась от коронавирусной инфекции. Учитывая, что у меня большое общение, езжу по регионам, я стараюсь защищаться, особенно в самолетах, везде надеваю маску», – поделилась министр.