О погоде на ближайшие три дня в РК рассказали синоптики

Прогноз погоды на 19-21 июля предоставили в РГП "Казгидромет", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу метеослужбы.
"Большинство областей Казахстана находится под влиянием отрога антициклона, распространившегося с северных районов европейской части России. Поэтому и температура воздуха сохраняется близкой к средним многолетним значениям и немного выше их", – говорится в информации.
На фоне повышенного атмосферного давления в отдельных районах возможны только кратковременные грозовые дожди без понижения температуры.
"А на южные и юго-западные области республики продолжает поступать горячий воздух с районов Ирана. Здесь жарко, максимальная температура воздуха ожидается на уровне плюс 38... 42, в пустынных районах – плюс 45 градусов", – отметили в Казгидромете.
"Большинство областей Казахстана находится под влиянием отрога антициклона, распространившегося с северных районов европейской части России. Поэтому и температура воздуха сохраняется близкой к средним многолетним значениям и немного выше их", – говорится в информации.
На фоне повышенного атмосферного давления в отдельных районах возможны только кратковременные грозовые дожди без понижения температуры.
"А на южные и юго-западные области республики продолжает поступать горячий воздух с районов Ирана. Здесь жарко, максимальная температура воздуха ожидается на уровне плюс 38... 42, в пустынных районах – плюс 45 градусов", – отметили в Казгидромете.