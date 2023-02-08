О погоде по Казахстану на 9-11 февраля рассказали синоптики

По республике прогнозируются туман, низовая метель и усиление ветра.

Фото: Kazpravda.kz

Синоптики рассказали, какой будет погода в регионах Казахстана в ближайшие три дня, 9-11 февраля, передает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды – в южных и восточных регионах под влиянием ложбины Южного циклона; на севере и северо-западе – ложбины циклона из районов Салехарда.

На юге и юго-востоке страны 9 февраля ожидаются сильные осадки, 10 февраля – сильный снег.

Также в указанных регионах ожидается гололед.

По республике прогнозируются туман, низовая метель и усиление ветра.

11 февраля на южные и юго-восточные регионы сместится отрог Западного антициклона, с которым ожидается постепенное прекращение осадков и понижение ночных температур до 8-21 мороза.