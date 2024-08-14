О погоде в Казахстане на 15-17 августа рассказали синоптики

Погода
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По республике ожидается усиление ветра

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на 15-17 августа предоставило РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, в ближайшие дни на большей части территории республики сохраняется неустойчивая погода, ожидаются дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града.

Сильные дожди ожидаются 15-17 августа на северо-западе и севере, 16 августа - в центре, 17 августа - на востоке Казахстана.

На большей части страны прогнозируется понижение температуры: днем на западе республики до +18+28°С, на северо-западе до +15+26°С, на севере до +18+23°С, лишь на востоке и юго-востоке страны, в дневное время, сохранится сильная жара +35+38°С, 15 августа на юге страны сохранится сильная жара +41°С, в центре страны также ожидается сильная жара +35°С.

 

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