О погоде в Казахстане на 15-17 августа рассказали синоптики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на 15-17 августа предоставило РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, в ближайшие дни на большей части территории республики сохраняется неустойчивая погода, ожидаются дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града.

Сильные дожди ожидаются 15-17 августа на северо-западе и севере, 16 августа - в центре, 17 августа - на востоке Казахстана.

На большей части страны прогнозируется понижение температуры: днем на западе республики до +18+28°С, на северо-западе до +15+26°С, на севере до +18+23°С, лишь на востоке и юго-востоке страны, в дневное время, сохранится сильная жара +35+38°С, 15 августа на юге страны сохранится сильная жара +41°С, в центре страны также ожидается сильная жара +35°С.