О погоде в Казахстане на ближайшие три дня рассказали синоптики

В предстоящие трое суток территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона.

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РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 1-3 декабря, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в предстоящие трое суток территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается преимущественно погода без осадков, лишь на западе, востоке, северо-востоке республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, пройдет снег с низовой метелью. На юге и западе страны усиление ветра до 15-20 м/с.

Ожидается понижение температуры:

- на севере страны ночью до 23-31 мороза, днем до 15-28 мороза,

- в центре ночью до 18-33, днем до 13-23 мороза,

- на востоке ночью до 25-34 мороза, днем до 20-30 мороза,

- на западе страны небольшое повышение ночью до 0-8 мороза, днем до 5 мороза-5 тепла,

- на юге и юго-востоке Казахстана резких изменений не ожидаются, ночная температура воздуха составит 2-15 мороза, днем небольшое повышение до 3 тепла-7 мороза.