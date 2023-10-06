О погоде в Казахстане на выходные рассказали синоптики

На большей части страны будет неустойчивый характер погоды

Фото: Kazpravda.kz

РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды по Казахстану на 7-9 октября, передает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в ближайшие дни на большей части республики синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием фронтальных разделов: пройдут дожди с грозами и порывистым ветром.

На западе Казахстана возможно выпадение града, в горных районах юго-востока страны в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

На северо-западе, севере, востоке страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

В большинстве регионах страны температура воздуха ночью будет 2-12 тепла, 7 октября на севере в отдельных районах сохранятся заморозки до 1 градуса, днем в северной половине - 10-20, в южной половине - 15-27 градусов тепла.