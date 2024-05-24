О погоде в Казахстане на выходные рассказали синоптики

Погода
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

И снова по прогнозу - похолодание

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 25-27 мая, сообщает Kazpravda.kz.

Как отмечают в метеослужбе, инициативу в формировании погоды по республике в ближайшие три дня окажет северный циклон, который принесет с собой осадки в виде дождя, переходящие в снег, грозы, град и шквалистые усиления ветра.

Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются 25-27 мая в северных, 25-26 мая - в центральных, юго-восточных, 26 мая - в восточных регионах, сильный дождь - в северо-западных регионах страны.

В свою очередь обширный антициклон из районов Скандинавии сохранит ясную погоду на западе республики.

Надвигающиеся холодные воздушные массы послужат причиной заморозков в ночные и утренние часы до 3 градусов – 25 мая на западе, северо-западе, севере, 26 мая - в центре, 27 мая - на востоке, юго-востоке, 26-27 мая - в горных районах южного Казахстана, сообщили синоптики.

 

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