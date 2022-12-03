О погоде в субботу, рассказали синоптики

Общество

3 декабря в Казахстане обещают погоду без осадков. 

Фото: Kazpravda.kz

"Казгидромет" опубликовал информацию о погоде на 3 декабря, передает  Kazpravda

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на востоке, в центре, северо-западе и в горных районах Алматинской области сохраняется снег. 

Также здесь ожидается низовая метель, а на остальной территории Казахстана погода преимущественно без осадков.

На западе, в горных районах юга, юго-востока страны – туман. 

На западе, северо-западе, севере, в горных районах юга и юго-востока республики ожидается усиление ветра.

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