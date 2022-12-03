О погоде в субботу, рассказали синоптики

3 декабря в Казахстане обещают погоду без осадков.

Фото: Kazpravda.kz

"Казгидромет" опубликовал информацию о погоде на 3 декабря, передает Kazpravda.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на востоке, в центре, северо-западе и в горных районах Алматинской области сохраняется снег.

Также здесь ожидается низовая метель, а на остальной территории Казахстана погода преимущественно без осадков.

На западе, в горных районах юга, юго-востока страны – туман.

На западе, северо-западе, севере, в горных районах юга и юго-востока республики ожидается усиление ветра.