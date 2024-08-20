О привычке ежегодного переноса сроков ремонта и реконструкции высказался Бектенов

Энергетика , Правительство , Строительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

По словам премьера, постоянное затягивание сроков сдачи объектов свидетельствует о неправильном планировании работ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели ход подготовки к предстоящему отопительному сезону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

По данным Министерства энергетики, несоблюдение сроков начала ремонта основного оборудования отмечается на электрических станциях в Карагандинской и Мангистауской областях. Министерством определены энергопредприятия, подготовка к отопительному периоду которых находится под дополнительным вниманием.

Глава правительства напомнил, что до начала отопительного сезона остался практически месяц. Олжас Бектенов отметил, что привычка оставлять большие объемы на последние дни свидетельствует о неправильном планировании работ. Так, в Карагандинской области не завершены в срок ремонты котла № 2 и не начат капитальный ремонт котла №1 на ТЭЦ-2 АО «Qarmet». Кроме того, есть задержки по котлу №7, тогда как при рассмотрении в мае т.г. вопроса подготовки к отопительному сезону акимом региона заявлялось о вводе в срок данного объекта.

В Мангистауской области не завершен капитальный ремонт турбины №4 на ТЭЦ-1 на МАЭК. На ТЭЦ-2 из-за несвоевременной подготовки документации до сих пор не определен подрядчик. При этом были выделены значительные средства для развития МАЭК.

«Из года в год в стране сохраняется тенденция переноса сроков ремонта и реконструкции, несвоевременной подготовки документации и формирования запасов топлива, которые при должном отношении к делу можно было исключить. На наших заседаниях и совещаниях не раз обращалось внимание акимов областей на данные узкие места. Более того, с указанием многих рисковых мест в ремонтной кампании регионам направлялись поручения для принятия оперативных мер. По итогам трех месяцев все те же регионы отстают, все те же затягивания и переносы ремонтов. Министерством энергетики уже началась выдача энергопредприятиям паспортов готовности к отопительному периоду. В тех регионах, где будет отказано в паспорте готовности ТЭЦ, рассмотрим персональную ответственность курирующих заместителей акимов», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Отмечена важность большой планомерной работы по модернизации коммунальной инфраструктуры с заменой сетей и установлением современного оборудования. Такая задача поставлена перед министерствами национальной экономики, промышленности и энергетики.

Министерствам энергетики, промышленности совместно с акиматами регионов поручено обеспечить своевременное завершение ремонтных работ на теплоисточниках и сетях. Министерству промышленности и строительства, акиматам регионов необходимо до 1 сентября полностью подготовить готовность объектов образования, до 15 октября – здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и жилого фонда. Министерствам просвещения, науки и здравоохранения также поручено взять данные вопросы на контроль.

В целях качественной подготовки и проведения предстоящего отопительного сезона глава правительства поручил создать оперативный штаб под руководством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра.

#поручение #ТЭЦ #ремонт #Бектенов #отопление

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