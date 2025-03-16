О результатах отработки налогоплательщиков, применяющих схемы оптимизации, сообщил Минфин

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Комитет продолжает активную работу по выявлению и пресечению необоснованного получения налоговой выгоды от налогоплательщиков, использующих схемы оптимизации.

Ранее по итогам анализа в адрес 633 налогоплательщиков, в том числе 172 работающим в строительной отрасли и 102 в сфере торговли и иным компаниям выставлены уведомления с признаками занижения налогооблагаемого дохода.

При отборе налогоплательщиков учитывались низкая налоговая нагрузка, отсутствие наемных работников и активов у поставщиков, приобретение работ и услуг у поставщиков, применяющих спецналоговые режимы (при условии, что взаиморасчеты с такими поставщиками превышают 150 млн. тенге), также приобретения работ и услуг у собственных работников и другие критерии, свидетельствующие о низкой вероятности их оказания.

Расшифровки рисковых поставщиков доведены до местных налоговых органов для проведения сверки с налогоплательщиками.

В качестве наглядного примера, ТОО «А» за период 2022-2023гг. имеет взаиморасчеты с 22 ИП на сумму 1,6 млрд тенге по строительно-монтажным работам, одновременно являющимися работниками данного ТОО.

При этом, у 11 ИП на 688 млн тенге имеется 1 наемный работник, либо вовсе отсутствуют. Между тем, оказанные услуги требовали привлечения значительных трудовых ресурсов.

Более того, 23 поставщика на 485 млн тенге сдавали налоговую отчетность или выписывали электронные счета - фактуры с того же компьютера (устройства), что и ТОО «А». Также 15 поставщиков оказывали услуги по аренде спецтехники и помещений на 167 млн тенге, не имея их в собственности или в аренде.

Комитет государственных доходов продолжает свою деятельность по борьбе с налоговыми нарушениями и призывает налогоплательщиков строго соблюдать требования налогового законодательства, уплачивая налоги в полном объеме и своевременно.

Дополнительно напоминаем, что выписка фиктивных счетов-фактур является не только нарушением налогового законодательства, но и влечет уголовную ответственность в соответствии с законодательством.