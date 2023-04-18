О состоянии пострадавших от взрыва в Жанаозене сообщили врачи

Двое пострадавших от взрыва в доме в городе Жанаозене находятся в реанимации. Об этом сообщили в Жанаозенской городской многопрофильной больнице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz .

Скриншот с видео акимата Мангистауской области

Из 5 пострадавших, находящихся в больнице, двое лежат в реанимации в тяжелом состоянии.

Пациентке 2000 года рождения, получившей ожоги тела и перелом позвоночника, провели операцию. Она находилась на 17-18 неделе беременности.

Другой пострадавший – мужчина 1977 года рождения – находится в реанимационном отделении с синдромом длительного сдавления нижних конечностей. 17 апреля ему провели операцию, тем самым сохранив ноги.

«Трое пострадавших – девочки 2008 и 2014 годов рождения, а также мужчина 1965 года рождения – получают лечение в отделении травматологии», – добавили в больнице.

Один из пострадавших находится в Мангистауской областной больнице. Мужчина 1972 года рождения был транспортирован на скорой медавиации. У него ожоги 60-70% поверхности тела.

«Пациент находится в отделении реанимации, в сознании, в тяжелом состоянии. Проводится лечение», – отметили в пресс-службе МОБ.

Напомним, 17 апреля около 5 часов утра (по времени Астаны) в Жанаозене в 2-подъездном 2-этажном жилом доме предположительно из-за утечки природного газа произошел взрыв газовоздушной смеси без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. При взрыве пострадало 4 квартиры.

Спасатели из-под завалов живыми извлекли четырех человек и четверых погибших.

За медицинской помощью обратились 13 человек, в том числе 8 детей, из них госпитализировали 6 жанаозенцев, 7 пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.