О справедливости, добре и чести Свежий выпуск 30 января 2024 г. 1:25 94 Рустам Алмазов Специалисты Национального центра рукописей и редких книг опубликовали копию произведения великого мыслителя, ученого Ходжи Ахмета Ясауи, найденную в Америке. фото пресс-службы МКИ Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации, оригинал книги «Рисала Мират аль Кулуб» написан в ХІІ веке арабской графикой на тюркском языке и состоит из трех глав. В произведении описываются гуманистические ценности справедливости, честности и добра. Сейчас специалисты изучают, насколько копия рукописи XVIII века, которую нашли в библиотеке Конгресса США в Вашингтоне, отличается от уже имеющегося оригинала. – Национальный центр рукописей и редких книг использует различные методы при сборе письменного наследия. Одним из них является поиск в Интернете электронных версий древних рукописей, редких книг и карт. На зарубежных сайтах выявляем копии важных письменных данных, связанных с историей Казахстана, и изготавливаем факсимильные копии, – рассказывает главный эксперт Национального центра рукописей и редких книг Алмат Абсалыков. Добавим, переплет книги занял три недели. Отдельные страницы факсимильного экземпляра прошиты в виде блоков. Для обложки использованы картон толщиной 3 мм и кожа светло-коричневого цвета. К слову, оригинал данного произведения хранится в Национальной библиотеке РК. #рукописи #публикация #копия #Ходжи Ахмет Ясауи