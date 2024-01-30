О справедливости, добре и чести

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации, оригинал книги «Рисала Мират аль Кулуб» написан в ХІІ веке арабской графикой на тюркском языке и состоит из трех глав. В произведении описываются гуманистические ценности справедливости, честности и добра. Сейчас специалис­ты изучают, насколько копия ру­кописи XVIII века, которую нашли в библио­теке Конгресса США в Вашинг­тоне, отличается от уже имеющегося оригинала.

– Нацио­нальный центр рукописей и редких книг использует различные методы при сборе письменного наследия. Одним из них является поиск в Интернете электронных версий древних рукописей, редких книг и карт. На зарубежных сайтах выявляем копии важных письменных данных, связанных с историей Казах­стана, и изготавливаем факсимильные копии, – рассказывает главный эксперт Национального центра рукописей и редких книг Алмат Абсалыков.

Добавим, переплет книги занял три недели. Отдельные страницы факсимильного экземпляра прошиты в виде блоков. Для обложки использованы картон толщиной 3 мм и кожа светло-коричневого цвета.

К слову, оригинал данного произведения хранится в Национальной биб­лиотеке РК.