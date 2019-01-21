О строительстве газопровода и стоимости АО "Казахтелеком", рассказал Есимов

Экономика
Инга Селезнева
Фото almaty.gov.kz
На совещании в Астане председатель правления АО "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов назвал основные результаты работы общества за 2018 год, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

"В рамках реализации Пяти социальных инициатив Главы государства начато строительство газопровода "Сары Арка", который позволит охватить газоснабжением 171 населенный пункт численностью 1,7 миллиона человек. АО "Казахтелеком" приобретено 75 процентов акций АО "Kcell". Необходимо отметить, что после публичного объявления о сделке зафиксирован рост стоимости акций АО "Казахтелеком" на 10-15 процентов. Также была завершена модернизация всех трех НПЗ. Это позволило обеспечить полную потребность внутреннего рынка в высококачественных нефтепродуктах стандарта ЕВРО-4 и ЕВРО-5. Кроме того, введен в эксплуатацию автомобильный сегмент паромного комплекса порта Курык", – сказал Есимов.

Он отметил, что также была проведена комплексная работа по совершенствованию системы закупок. Это позволило достичь экономии более 121 миллиарда тенге, способствовало созданию в Казахстане новых рабочих мест и производств.

"В рамках реализации поручений Главы государства по поддержке малого и среднего бизнеса более чем в 10 раз сокращены внутрихолдинговые закупки. Это позволило не только передать в конкурентную среду более 309 миллиардов тенге закупок, но и способствовало участию в закупках группы фонда 8 тысяч субъектов предпринимательства. Наши компании при этом сэкономили более 22 миллиардов тенге", – отметил Есимов.

В целом, по его мнению, в предыдущем году удалось решить ряд существенных вопросов.

"Положительные результаты прошлого года создали хороший фундамент для выполнения задач нового года", – заключил Есимов.

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