О строительстве многоуровневых паркингов в Алматы рассказал Досаев

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На месте заброшенных объектов в Алматы появятся многоуровневые паркинги. О таких планах рассказал аким города Ерболат Досаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В ходе встречи с главой города жители Медеуского района поинтересовались планами акимата касательно заброшенного паркинга.

"Я живу в микрорайоне Самал-2. На протяжении более 15 лет по улице Снегина в заброшенном состоянии находится многоуровневый паркинг. Там нашли себе прибежище разного рода асоциальные элементы, бродячие собаки, что приносит большие неудобства населению. Большая просьба решить этот вопрос: либо снести его, либо найти другое целевое назначение", – заявил горожанин.

Досаев ответил, что даст поручение рассмотреть возможность реконструкции этого объекта.

"У нас остался единственный путь, по которому мы собираемся пойти сегодня. Как вы помните, я дал поручение по развитию многоуровневых паркингов в городе. Вопрос связан с выкупом и ценой объекта. В текущем году у нас не будет финансовых возможностей, но при формировании бюджета на 2024 год я дал соответствующее поручение посмотреть все места, где возможно выкупить или завершить строительство, чтобы превратить их в многоуровневые паркинги для удобства жителей. Я дам поручение по Самалу: посмотрим, во сколько оценят этот проект. Также дам поручение "Алматы паркингу" рассмотреть возможность реконструкции этого объекта, чтобы сделать там нормальный паркинг. Как Вы правильно заметили, он долго стоит. Нам нужно оценить, сможем ли мы доделать либо нам придется все сносить", – ответил аким.