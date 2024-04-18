О транспорте, исторической памяти и работе журналистов

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам организации движения отдельных видов транс­портных средств и цифровизации дорожной безопасности в Закон Республики Казахстан «О дорожном движении» и сопутствующие поправки в КоАП. Как отметила депутат Екатерина Смышляева, проекты разработаны по инициативе депутатов Парламента.

Фото: пресс-служба Мажилиса

– Необходимость регулирования связана с увеличением количества мопедов на дорогах. Сегодня это один из самых доступных видов транспорта, и увеличение его численности приводит к авариям. Только в 2023 году их было 750, что в четыре раза больше, чем в 2022 году, – пояснила депутат.

В законопроектах предлагается государственная регистрация мопедов с объемом двигателя менее пятидесяти кубических сантиметров, установление требований к водителю мопеда, наделение местных исполнительных органов компетенцией по определению порядка экс­плуатации электросамокатов, а также нормы по цифровизации дорожной безопасности. Кроме того, в рамках Кодекса об административных правонарушениях вводится ужесточение ответственности лиц, значительно превышающих допустимую скорость, а водители мопедов приравниваются к водителям механических транспортных средств. Также возрастает ответственность должностного лица за повторное правонарушение, связанное с содержанием дорог и дорожных сооружений.

С нормами проекта депутаты полностью согласны. Появление на наших дорогах новых видов транспортных средств требует новых норм. Поэтому они решили поинтересоваться, нельзя ли пересмотреть наказание за вождение авто в нетрезвом виде. Мол, поступают от избирателей обращения, в которых они говорят, что арест на 15 суток и лишение права управления автомобилем на 7 лет – слишком суровое наказание. Они просят при совершении деяния впервые установить административный арест и крупный штраф и лишь при повторном совершении уже лишать права управления автомобилем.

В свою очередь вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепеха привел данные, согласно которым ежегодно в Казахстане по вине нетрезвых водителей совершается порядка 500 ДТП, в которых погибает около 100 человек, еще 600 получают травмы различной степени тяжести. За последние 6 лет, с 2018 по 2023 год, выявлено 148 тыс. фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Только за прошлый год полицейские установили 22 тыс. пьяных водителей.

– Я считаю, что мера наказания за езду в пьяном виде абсолютно нужная и адекватная, и нет необходимости ее пересматривать, – заявил замглавы МВД.

Он отметил, что, во-первых, если человек садится за руль в пьяном виде, то для него неважно, какая санкция за это предус­мотрена.

– Второе. Мы говорим про водителей, которые лишены прав. Давайте спросим семьи погибших по вине нетрезвых водителей? И третье. Мы тоже анализируем, кто обращается и сколько обращается. Фактически этих людей не так много, эти обращения о смягчении наказания «накручиваются» одними и теми же людьми, – заявил вице-министр, добавив, что в некоторых странах у пьяных водителей и вовсе изымают транспортные средства.

В Казахстане предлагается ввес­ти общественные работы за адм­нарушения. Проект таких норм введен в КоАП. Как отметила в своем содокладе депутат Унзила Шапак, «законопроект направлен на совершенствование законодательства об административных правонарушениях с установлением мер защиты охраняемых законом прав и интересов человека и гражданина от админист­ративных правонарушений, а также предупреждения их совершения». В частности, в Кодекс об административных правонарушениях предлагается ввести административное взыскание в виде привлечения к общественным работам, определить механизм его исполнения и составы, к которым применяется данный вид наказания.

Предусматриваются также соответствующие изменения в статью 607 кодекса по ужесточению наказания в отношении лиц, допустивших нарушения правил прохождения железнодорожных переездов, в связи с участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах.

– Стоит отметить, что в пос­ледние годы на железной дороге произошло 58 подобных происшествий. В основном они приводят к тяжелым последствиям, в том числе и к гибели людей. Такие ДТП случаются и при перегоне скота через железнодорожный переезд во время выпаса. Так, в связи с участившимися нарушениями правил проезда железнодорожных переездов в кодексе увеличен размер штрафа, а также предусматривается лишение права управления транспортными средствами сроком на девять месяцев, если произошло повреждение транс­портных средств или дорожных сооружений, – отметила Унзила Шапак.

Мажилис на пленарном заседании одобрил во втором чтении проект закона «О масс-медиа». Как отметил депутат Жанарбек Ашимжанов, законопроект и сопутствующие поправки направлены на совершенствование законодательства в области средств массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиаотрасли в соответствии с данным поручением Президента страны. Кроме того, основным законом предусмотрены конкретные предложения по повышению статуса журналистов, укреплению прав и пересмотру обязанностей журналистов, а также по расширению привилегий журналистов.

– Законом предложена норма по внедрению пресс-карты, предоставляющей право на упрощенную аккредитацию отдельным журналистам. Откровенно говоря, эта норма вызвала большие споры в рабочей группе, обществе в целом. Подавляющее большинство членов рабочей группы расценили эту норму как противоречащую демократическим принципам, препятствующую всестороннему распространению информации. Поэтому по данной норме было принято конкретное решение: норма о пресс-карте была исключена, – пояснил депутат.

Жанарбек Ашимжанов также перечислил внесенные депутатами нормы. Так, вводятся понятия «особый статус журналиста» и «упрощенный порядок аккредитации»; уточнение понятий «аккредитация журналистов (представителей средств массовой информации)» и «мониторинг масс-медиа». Предусматривается объединение сетевых изданий и информационных агентств в единое понятие «интернет-издание», которое будет являться одним из видов СМИ. При этом интернет-издания ставятся на учет в обязательном порядке, как все традиционные СМИ. Также увеличены требования по распространению теле- и радио­программ на государственном языке и объему отечественного контента с 2025 года – на 55%, с 2027 года – на 60% от общего объема теле- и радиопрограмм.

Кроме того, вводится сокращение срока исковой давности по требованиям, предъявляемым к СМИ в связи с нарушением прав, – с трех лет до одного года.

Предлагается также финансовая поддержка детских изданий и региональных газет и журналов путем присуждение грантов и сокращение ретранс­ляции теле- и радиопрограмм иностранных теле- и радиоканалов в еженедельном объеме вещания отечественных теле- и радиоканалов с 20 до 10%.

Безоговорочно и без обсуждений приняли мажилисмены поправки в Закон «О государственных наградах РК». Как отметил депутат Бактыкожа Измухамбетов, закон инициирован рядом депутатов Парламента во исполнение поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, данного на третьем заседании Национального курултая.

– Данный законопроект направлен на совершенствование системы государственных наград, и им вносятся изменения и дополнение по присвоению различным степеням ордена «Айбын» имен Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момыш­улы и Рахымжана Кошкарбаева. В частности, ордену первой степени будет присвоено имя Сагадата Нурмагамбетова, второй – Бауыржана Момышулы, третьей – Рахымжана Кошкарбаева, – пояснил депутат.

Он отметил, что такое решение продиктовано мотивом восстановления исторической справедливости и увековечения памяти о доблестных подвигах наших воинов.

Вернувшиеся из паводковых регионов мажилисмены сделали ряд запросов в адрес уполномоченных органов. Так, Сергей Пономарев призвал реагировать на фейки.

– Хочу озвучить несколько панических фейков. Например: «В Каратомарском водохранилище Костанайской области трещина. В Жанаозене перекрыта дорога из-за подступившей воды. Правительство собирает с казахстанцев деньги пострадавшим. Вода подступает к Астане, бороться с ней некому. Вода в Иртыше заражена из-за затоп­ленных кладбищ и скотомогильников». Это лишь некоторые фейки, которые мы читаем в эти тревожные дни, причем в официальных СМИ, я уже не говорю о соцсетях. При этом некоторые люди безоговорочно верят социальным сетям, не обладают критическим мышлением и не могут отличить достоверную информацию от фейков. Вбрасывать подобные сообщения крайне опасно. Что должны испытывать и без того запуганные большой водой люди, потерявшие кров, получив, например, сообщения о новом прорыве дамбы? – возмутился депутат.

Он напомнил, что вычислить паблики, публикующие ложь, для силовиков не составит никакого труда.

– Напоминаю, что ответственность за распространение фейковой информации будет жесткой! На сегодняшний день уже порядка 40 человек были предупреждены о недопустимос­ти публикации такой информации, – сказал мажилисмен.

Он призвал казахстанцев доверять только официальным источникам и только официальной информации.

– Правительство и акиматы в оперативном режиме информируют о ситуации с паводком. Ничего не утаивается, ничего не скрывается. Посетив паводковые регионы, могу точно сказать, что государство предпринимает все усилия по минимизации последст­вий беспрецедентного паводка, ликвидации его последст­вий и скорейшему возвращению к нормальной жизни, – сказал Сергей Пономарев.

Депутат Арман Калыков между тем призвал власти вплотную заняться проблемами системы водного хозяйства. Он напомнил, что на территории республики насчитывается 1 502 подпорных гидротехнических сооружения (ГТС), из них в республиканской собственности – 331, в коммунальной – 934, в частной – 230, бесхозных – 7. Из 1 502 ГТС у 967 имеются паспорта, 535 не имеют паспортов, а 537 ГТС требуют ремонта!

– Каждую весну более 200 населенных пунктов с населением около 300 тысяч человек подвергаются ЧС в виде паводков, и состояние вышеперечисленных ГТС оказывает прямое влияние на их прохождение. Разрушение этих сооружений может привести к еще более катастрофическим последствиям. На сегодняшний день в республике сложилась напряженная обстановка с их состоянием, уже есть случаи прорыва семи дамб и плотин, нанесен ущерб населению и экономике страны, – констатировал он.

По его мнению, сегодня нормативно-правовая база в этой сфере не в полной мере отвечает современным требованиям безопасности ГТС, не налажена единая информационная система, а об отсутствии специального государственного надзорного органа за соблюдением собственниками обязательных требований по обеспечению безопасности ГТС и говорить не приходится…