​О трендах и горячих точках

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Адина Нурберген

Ивенты, воркшопы, интерактивы – целой чередой терминов современного новояза можно долго описывать происходящее на площадке столичной медианедели. Но главным все-таки будет общение, обмен опытом и связи, которые зарождаются в этом бурлящем «котле» международного медиа­братства, который третий год подряд собирает у себя Қазмедиа орталығы.

Одной из звезд второго дня Astana Media Week стал известный турецкий военный журналист, директор по производственной деятельности крупнейшего турецкого информационного агентства İhlas Haber Ajansı Озгур Юрул. Когда-то он записывал интервью с Саддамом Хусейном, делал репортажи из мест боевых действий в Афганистане и Ираке.

– Не раз было такое, что я оказывался буквально на волосок от смерти, – поделился журналист. – Приходилось выбираться из разрушенных взрывом зданий, пули пролетали рядом. Однажды я был ранен, помню, что сам себя снимал тогда на камеру. Рассказал в видео все, что смог узнать о военном конфликте, попрощался со своими родными и близкими и потерял сознание от кровопотери. Повезло, что меня спасли военные медики.

Для казахстанских журналистов Озгур Юрул провел мастер-класс по работе репортеров в горячих точках мира. И одно из первых правил, на которое он указал, – не быть самоуверенным. Журналист должен всегда идти позади военных, выполнять все их указания и соблюдать правила безопасности. Если же ради кадра кто-то будет лезть вперед, может погибнуть или получить ранение, тогда он не только не сможет сделать свою работу, но и создаст сложности для военных и других репортеров.

Также, по словам Озгура Юрула, журналист, работающий в горячей точке, должен быть универсалом, уметь снимать фото и видео, писать текст и пользоваться оборудованием.

– Сегодня существует очень много технических возможностей для того, чтобы передать информацию, – отметил он. – Есть устройства для передачи через спутник, которые легко носить с собой, и через него переслать информацию кому-то, кто находится уже в нормальных условиях, может доработать твой сюжет или просто отправить дальше. В нашей команде были люди, которые сами разрабатывали такие устройства для передачи информации, писали для них программы.

Еще одно важное правило, которым поделился Озгур Юрул, – журналист не должен спешить покинуть территорию военного конфликта, необходимо максимально глубоко изучить ситуацию, выслушать как можно больше точек зрения, чтобы сделать объективный репортаж. Кроме того, отправляясь в страну, где идет вооруженный конфликт, нужно изучить язык и обычаи местного населения, продумать пути возможного выезда из страны и даже возможности для эвакуации или бегства.

Пока на одной площадке AMW шла речь об особенностях репортерской работы в зонах военных действий, на другой обсуждали вызовы и сложности развития рекламного рынка. Участники конференции «ADTribune – Рекламный голос Азии» вместе искали ответы на вопросы, что происходит с этой отраслью в Казахстане и в мире, каковы реальные цифры рекламного рынка и как наладить диалог между представителями госсектора и лидерами рекламной отрасли.

На панельной сессии рассматривали вопросы спонсорства и рекламы на телевидении, создания брендов и их продвижения с использованием социальных сетей. Ряд встреч был посвящен маркетинговым «фишкам», искусству деловых коммуникаций и дизайн-мышлению.

Рекламный марафон второго дня завершился презентацией нового сезона АО «Агентство «Хабар». 

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