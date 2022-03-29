Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на жилье в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Та ситуация, которая именно сейчас, к сожалению, имеет большую волатильность. По той же арматуре, которая является основным материалом: если буквально 10 дней назад 480 тысяч тенге, потом – 450, три дня назад – 418 тысяч, сегодня утром – 415 тысяч. То есть идет динамика снижения. Мы должны первый квартал пройти, и тогда примерно понятна будет динамика ценообразования. По итогам первого квартала более-менее понятно будет», – отметил глава МИИР РК.

По его словам, по строительной отрасли ранее были собраны все параметры - какой объем жилья в ближайшие пять лет и в каком регионе планирует строить государство. Это делается для того, чтобы строительная отрасль знала, и бизнес-процедуру в соответствии с этими объемами проводила.

Параллельно прорабатываются вопросы обеспечения вводимого в эксплуатацию жилья водой, электроэнергией, дорогами и другой инфраструктурой.