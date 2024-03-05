О воде и урожае

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Любовь Доброта, Туркестанская область

Увеличить размер субсидий и снизить тариф на поливную воду готово государство, чтобы приучить земледельцев экономить ресурс.

фото из архива "КП"

Об этом заявил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на совещании по проблемам водного хозяйства и внедрению водосберегающих технологий.

Руководители сельхозформирований, акимы районов, городов, представители отечественных и зарубежных компаний, эксперты и ученые обсудили ситуацию с водопотреблением. На заседании были озвучены вопросы, касающиеся завершения строительства водных объектов республиканской собственности, получения льготных кредитных ресурсов, необходимых для инвестиционного субсидирования при внедрении водосберегающих технологий.

Нуржан Нуржигитов отметил необходимость внедрения водосберегающих технологий и формирования культуры водопотреб­ления. Государство сделает для этого все, вплоть до увеличения размера субсидий и снижения тарифа на поливную воду. Министр пообещал земледельцам максимальную поддержку, предупредив, что объем поливной воды больше не будет увеличиваться.

Масштабная трансформация водохозяйственной отрасли в стране уже идет. Для решения проблемы дефицита воды в стране подготовлены два основных документа – Водный кодекс и принятая Правительством Концепция развития системы управления водными ресурсами до 2030 года. В новой редакции Водного кодекса приоритет отдается предупреждению дефицита воды, ее загрязнения. Планируется построить 57 водохранилищ, из которых 20 возведет Министерство водных ресурсов и ирригации, отремонтировать 133 гидротехнических со­оружения и более 14 тыс. километров оросительных сетей.

В Южном Казахстане развернули подготовку к оросительному сезону, которая включает инспекцию состояния гидротехнических сооружений, внедрение водосберегающих технологий и сокращение посева влаголюбивых культур. К началу сельскохозяйственного сезона запущен завод по выпуску дождевальных установок, разрабатывается проект по производству систем капельного орошения, заключено соглашение с руководством узбекистанского завода, специализирующегося на водосберегающих технологиях, о начале работы в Туркестанской области.

Времени для раскачки нет, ведь на регион приходится 13% валовой продукции сельского хозяйства страны. Выращенный урожай, а значит и доход земледельцев нап­рямую зависят от обеспечения посевов поливной водой. Так что альтернативы переходу на водосберегающие технологии нет.

#субсидии #тариф #совещание #поливная вода #водные ресурсы

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