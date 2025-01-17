О выполнении соцобязательств перед населением рассказали в Минтруда

В министерстве заверили, что государство выполняет все свои социальные обязательства перед казахстанцами

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Минтруда, на сегодня более 50% средств госбюджета направляется на господдержку граждан, сообщает Kazpravda.kz

В прошлом году только из республиканского бюджета на социальную поддержку социально-уязвимых слоев граждан было выделено 5,4 трлн тенге. В текущем году она превысила 6 трлн тенге. Ожидается, что, социальную поддержку получат порядка 5 млн человек или каждый четвертый казахстанец. Среди них более 2,5 млн пенсионеров, порядка 1 млн лиц с инвалидностью, более 500 тыс. семей с детьми и другие категории граждан.

При этом для обеспечения покупательной стоимости социальных выплат размеры всех видов пособий повышены на уровень инфляции, а солидарной пенсии – с опережением уровня инфляции на +2 процента.

Особое внимание на местах уделяется адресной социальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Если в прошлом году на адресную социальную помощь из МБ было выделено 39,5 млрд тенге, то в этом году цифра превысила 132 млрд тенге для усиления поддержки граждан на случай возможных колебаний стоимости жизни в регионах.

Местные исполнительные органы увеличили также объем средств, предоставляемых в виде жилищной помощи до 2,6 млрд тенге, где уже предусмотрены изменения тарифов по отдельным видам коммунальных услуг.

Кроме того, по решению местных маслихатов в местных бюджетах предусмотрены более 75 млрд тенге на оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан, перечень которых определяется МИО самостоятельно (лица с социально-значимыми заболеваниями, одиноким гражданам, лицам, пострадавшим от стихийных бедствий и.др.)

Также в 2025 году на реализацию активных мер содействия занятости предусмотрены средства в размере 211,8 млрд тенге. Эти средства будут направлены на обеспечение содействия занятости 218,7 тыс. безработных.

Поддержка детей и студентов также на особом внимании государства. В текущем учебном году бесплатным питанием будет обеспечено более 1,7 млн детей, расходы на эти цели составят более 192 млрд тенге.

Государство на дошкольное и школьное образование детей направит 5,3 трлн тенге. При этом подушевые нормативы для детей до 5 лет и школьников будут получать не только государственные учреждения, но и частные организации, оказывающие образовательные услуги.

В прошлом году благодаря внедрению ваучерного финансирования в дошкольных организациях в Таразе, Шымкенте, Туркестане и Уральске МИО смогли упорядочить очередь в детские сады и полностью разместить детей, ранее находящихся в очередях. В текущем году эта работа будет проведена по всей стране.

Для информирования граждан о видах предоставляемой им господдержки, своевременного получения ими этой помощи и осуществления самостоятельного мониторинга за их предоставлением начали внедрять Социальный кошелек на получение детьми бесплатного питания и гражданами бесплатных лекарственных средств. Только за 4 месяца прошлого года 1,7 млн рецептов на бесплатные препараты были выданы с применением Социального кошелька. В этом году будет расширен перечень видов помощи, предоставляемых с использованием данного инструментария.

Стипендии студентов вузов и ТиПО, можно сказать, почти выровнялись. В текущем году их средний размер для студентов составляет 52 тыс. тенге (по педагогическим и медицинским направлениям – 84 тыс. тенге), магистрантов – 117 тыс. тенге и для докторантов – 262 тыс. тенге. Для этих целей из госбюджета выделяется на 2025 год порядка 150 млрд тенге для студентов вузов и 85 млрд тенге для студентов колледжей.

Для обеспечения всех студентов общежитиями с использованием механизма построены 40 общежитий на более 11 тыс. мест. Иногородним студентам из социально-уязвимых семей («студенты - сироты и оставшиеся без попечения родителей», «лица с инвалидностью, лица с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью») предусмотрена компенсация в размере 29 МРП (100 050 тенге) на проживание в общежитии. Такими правами в прошлом году воспользовались в сфере высшего образования 3,9 тыс. студентов. В текущем году на эти цели будут направлены порядка 400 млн тенге.

Расходы на оказание медицинской помощи и лекарственное обеспечение превысили 2,8 трлн тенге, из них на гарантированную помощь - 1,6 трлн тенге. В прошлом году более 100 млн обращений были в поликлиники и порядка 2,7 млн чел получили стационарную помощь.

При этом государство ежегодно выделяет средства на более 20 млн жителей страны на получение ими гарантированной базовой медицинской помощи, 2,5 млн человек - на получение бесплатных лекарственных средств, и 552 млрд тенге через подушевой норматив на каждого казахстанца для получения гарантированной первичной и амбулаторной медицинской помощи.

В прошлом году построено 18,96 млн кв м жилья или более 172 тыс. жилища. Это рекордный показатель жилищного строительства за годы независимости страны.

В прошлом году выкуплено более 20 тыс. квартир для граждан из социально-уязвимых категорий, 13 тыс. стали обладателями собственного жилья, 10,4 тыс. гражданам назначены жилищные выплаты на субсидирование части арендной платы.

В рамках госпрограмм «Наурыз» и «Отау» около 10 тыс. человек улучшили свои жилищные условия. В целом на поддержку 64 тыс. семей выделен 1 трлн тенге.