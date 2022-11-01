Фото: пресс-служба Сената
Сенат

Об участившихся случаях смертей в казахстанской армии высказался сенатор Кул-Мухаммед

Депутат Сената Мухтар Кул-Мухаммед призвал устранить противоправные действия военнослужащих в армии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента Казахстана.

Депутаты Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности провели круглый стол «О профилактике и искоренению в армии безвозвратных потерь в свете реализации поручения президента Республики Казахстан по сохранению жизни и здоровья военнослужащих».

Открывая работу круглого стола, председатель комитета Мухтар Кул-Мухаммед отметил, что глава государства обратил внимание на участившиеся случаи смертей военнослужащих в казахстанской армии.

В этой связи сенатор подчеркнул важность усиления контроля над сложившейся ситуацией и активизации совместных усилий по решению существующих проблем военнослужащих.

«Необходимо расследовать причины данных инцидентов, а также устранить противоправные действия военнослужащих в армии. Нужно предпринимать меры, в том числе на законодательном уровне, чтобы предотвратить подобные негативные явления в будущем», – сказал Мухтар Кул-Мухаммед.

Еще одну проблему озвучил в ходе встречи сенатор Сергей Ершов. По словам депутата, сейчас фиксируется отток военнослужащих по контракту из Вооруженных сил страны, численность военнослужащих по контракту в ВС составляет порядка 70% от общего числа. Сенатор считает, что в числе причин сложившейся ситуации – отсутствие надлежащей социальной поддержки и низкая заработная плата.

«Считаю необходимым повысить уровень социального обеспечения военнослужащих, в том числе с учетом рисков нестабильной геополитической ситуации в мире и повышения кадрового потенциала. 1 сентября 2019 года на совместном заседании палат Парламента глава государства в своем выступлении подчеркнул, что следует повышать престиж воинской службы, материальное оснащение Вооруженных сил, укомплектование профессионально подготовленными, преданными Родине офицерскими кадрами и военнослужащими», – сказал сенатор Ершов.

С предложениями по улучшению ситуации в сфере Вооруженных Сил также выступили главный военный прокурор страны Дастан Секенов, вице-министр обороны Султан Камалетдинов, вице-министр здравоохранения Бейбут Есенбаев и другие.

Популярное

Все
В Правительстве рассмотрели вопросы заключения меморандума о взаимопонимании с МВФ
Питание в школах подорожало. Родители жалуются, а предприниматели оправдываются
Дома, занесенные почти по крышу песком. Это реальность, которая нас ждет?
Журналист за колючей проволокой
Увеличивая число детей, охваченных программой ArtSport, никто не думал о том, что денег на всех не хватит
Более 800 млн тенге задолжал акимат Костанайской области за обучение детей в частных творческих кружках и спортивных секциях
Шахтеры «АрселорМиттал Темиртау» недовольны тем, что в угольном департаменте компании медленно набирают в шахты специалистов
Двери театра вновь открыты!
Пал рекорд Формулы-1!
«Добро» для удобрений
Возвращение, которого ждали
В режиме открытого доступа
«Кайрат» проходит дальше
В честь лидера «Алаш»
Хранители истории спустились в метро
Философский взгляд на мир
Когда юниорки быстрее
Масштабная штабная работа
Сблизит нас «зеленый» водород
Чемпионы из Рио-де-Жанейро
Иманбек Зейкенов женился
Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казах­стан не остановится на принятии Дек­ларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
Правовой фундамент легитимности государства
Один из полуграмотных работников КГБ прилежно записал: «Кулмагамбетов злобно молчал и антисоветски улыбался»
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Бремя и время первых
Декларация для нас стала буревестником грядущих перемен
Первый шаг – он трудный самый
Два трупа обнаружили в Актобе: задержаны подозреваемые
Совместное заявление для прессы глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Тела двух мужчин обнаружили возле банного комплекса в Актобе
Казахстан празднует День Республики
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Курсы валют на 25 октября
Права на земельные участки хотят предоставлять в электронном формате в Казахстане
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики
Вопросы сотрудничества обсудили заместители глав правительств Казахстана и Узбекистана
Касым-Жомарт Токаев принял участие в красивой церемонии поднятия флага. Видео
Груженный машинами автовоз опрокинулся в кювет в Костанайской области
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса

Читайте также

Сенат
Какие вопросы обсудили на заседании Межпарламентской Ассамб…
Международное сотрудничество , Сенат
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбек…
Сенат , Спорт
"Большинство крытых спорткомплексов только в Астане и Алмат…
Сенат
Статус ветеринаров до сих пор не определен – депутат Орынбе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]