Об ужасах в армии КНДР рассказала сбежавшая в Южную Корею женщина

Уроженке Северной Кореи Ли Со Ён 41 год. Девять из них (с 1992-го по 2001-й) она провела на добровольной службе в армии. Эту стезю она выбрала, понятное дело, не от хорошей жизни. Тогда в стране была ужаснейшая разруха, а военнослужащих хотя бы ежедневно кормили. В 2009 году Ли удалось сбежать в Южную Корею, и теперь она может, не таясь, рассказывать об ужасах, которые пришлось пережить за время службы, передает Bigpicture.ru cо ссылкой на BBC.
Ли ночевала на нижней полке двухъярусной кровати, в комнате, где кроме нее жили еще два десятка женщин. У каждой из них была тумбочка для хранения униформы, а на тумбочках всегда стояли две фотографии в рамках: отца-основателя КНДР Ким Ир Сена и его преемника Ким Чен Ира.
Почти десять лет прошло, а Ли все еще помнит тот тошнотворный запах, который никогда не выветривался из бетонной казармы. "Матрасы были сделаны из рисовой шелухи. Они впитывали все ароматы, как губки. Мы частенько ложились спать взмыленными, поэтому в казарме постоянно воняло потом".
Сложности с гигиеной возникали из-за плачевного состояния водопровода. "Нормально принять душ было невозможно. Горячая вода отсутствовала как таковая. Воду через шланг набирали прямо из горной реки, так что она была ледяной. А еще иногда из крана сыпались лягушки и змеи".
Ежедневная муштра для мужчин и женщин была примерно одинаковой. С той лишь разницей, что женщины чуть меньше занимались физическими упражнениями. Зато они ежедневно драили казармы и готовили еду. Мужчины от этой повинности были освобождены.
В 2015 году для северокореянок, достигших совершеннолетия, служба в армии стала обязательной. На сегодняшний день более 40% девушек в возрасте от 18 до 25 лет носят военную форму, и этот показатель будет только расти.
Для женщин срок службы составляет семь лет, мужчины служат как минимум на три года больше. От армии, на содержание которой уходит почти половина бюджета страны, освобождают студентов и одаренных граждан. Например, выдающихся спортсменов или музыкантов.
Это самые строгие условия военной службы в мире.
Из-за тяжелых нагрузок и скудного рациона женский организм оказывался в состоянии стресса. "Через полгода службы у большинства девушек прерывался менструальный цикл. И, наверное, это было даже к лучшему. Потому что гигиенические прокладки поставлялись в часть крайне редко, и тем, у кого сохранялись менструации, приходилось пользоваться подручными средствами".
Впрочем, использование застиранных полотенец вместо прокладок – это еще не самое унизительное, с чем сталкивались военнослужащие женского пола. По словам Ли, в частях, дислоцированных в сельской местности, часто не было раздельных туалетов. Они были общими для мужчин и женщин, что сильно повышало риск сексуальных домогательств.
"Лично меня эта напасть миновала, но многие девушки действительно становились жертвами изнасилования. Если девушка беременела, ее заставляли сделать аборт. В одной из частей, где я служила, командир нашей роты оставался в кабинете после отбоя и часами насиловал женщин, находившихся под его началом. Это продолжалось больше года, пока его не перевели в другую часть. Никакого наказания офицер не понес".
Ли, служившая в подразделении радиоэлектронной борьбы, вышла в отставку в возрасте 28 лет. Она была рада встретиться с семьей, но к жизни на гражданке оказалась совершенно неприспособленной. Столкнувшись с бедностью, в 2008 году она предприняла первую попытку сбежать из страны, но ее поймали на китайской границе и отправили на год в исправительно-трудовой лагерь.
Вторая попытка увенчалась успехом. Вскоре после выхода из тюрьмы Ли переплыла реку Туманная (в низовьях она разделяет КНДР и Россию) и оказалась на территории Китая. Там ее встретил агент и по договоренности перевез беглянку в Южную Корею, где она живет до сих пор.
Ли ночевала на нижней полке двухъярусной кровати, в комнате, где кроме нее жили еще два десятка женщин. У каждой из них была тумбочка для хранения униформы, а на тумбочках всегда стояли две фотографии в рамках: отца-основателя КНДР Ким Ир Сена и его преемника Ким Чен Ира.
Почти десять лет прошло, а Ли все еще помнит тот тошнотворный запах, который никогда не выветривался из бетонной казармы. "Матрасы были сделаны из рисовой шелухи. Они впитывали все ароматы, как губки. Мы частенько ложились спать взмыленными, поэтому в казарме постоянно воняло потом".
Сложности с гигиеной возникали из-за плачевного состояния водопровода. "Нормально принять душ было невозможно. Горячая вода отсутствовала как таковая. Воду через шланг набирали прямо из горной реки, так что она была ледяной. А еще иногда из крана сыпались лягушки и змеи".
Ежедневная муштра для мужчин и женщин была примерно одинаковой. С той лишь разницей, что женщины чуть меньше занимались физическими упражнениями. Зато они ежедневно драили казармы и готовили еду. Мужчины от этой повинности были освобождены.
В 2015 году для северокореянок, достигших совершеннолетия, служба в армии стала обязательной. На сегодняшний день более 40% девушек в возрасте от 18 до 25 лет носят военную форму, и этот показатель будет только расти.
Для женщин срок службы составляет семь лет, мужчины служат как минимум на три года больше. От армии, на содержание которой уходит почти половина бюджета страны, освобождают студентов и одаренных граждан. Например, выдающихся спортсменов или музыкантов.
Это самые строгие условия военной службы в мире.
Из-за тяжелых нагрузок и скудного рациона женский организм оказывался в состоянии стресса. "Через полгода службы у большинства девушек прерывался менструальный цикл. И, наверное, это было даже к лучшему. Потому что гигиенические прокладки поставлялись в часть крайне редко, и тем, у кого сохранялись менструации, приходилось пользоваться подручными средствами".
Впрочем, использование застиранных полотенец вместо прокладок – это еще не самое унизительное, с чем сталкивались военнослужащие женского пола. По словам Ли, в частях, дислоцированных в сельской местности, часто не было раздельных туалетов. Они были общими для мужчин и женщин, что сильно повышало риск сексуальных домогательств.
"Лично меня эта напасть миновала, но многие девушки действительно становились жертвами изнасилования. Если девушка беременела, ее заставляли сделать аборт. В одной из частей, где я служила, командир нашей роты оставался в кабинете после отбоя и часами насиловал женщин, находившихся под его началом. Это продолжалось больше года, пока его не перевели в другую часть. Никакого наказания офицер не понес".
Ли, служившая в подразделении радиоэлектронной борьбы, вышла в отставку в возрасте 28 лет. Она была рада встретиться с семьей, но к жизни на гражданке оказалась совершенно неприспособленной. Столкнувшись с бедностью, в 2008 году она предприняла первую попытку сбежать из страны, но ее поймали на китайской границе и отправили на год в исправительно-трудовой лагерь.
Вторая попытка увенчалась успехом. Вскоре после выхода из тюрьмы Ли переплыла реку Туманная (в низовьях она разделяет КНДР и Россию) и оказалась на территории Китая. Там ее встретил агент и по договоренности перевез беглянку в Южную Корею, где она живет до сих пор.