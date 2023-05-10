Объединить функционалы ветеринарии и фитосанитарии планируют в Казахстане

Правительство
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До 2007 года эти службы работали раздельно, с 2007 по 2011 — объединились, а с 2012 года снова стали отвечать каждый за свои функции.

Фото: Kazpravda.kz

Вопрос объединения функций ветеринарного и фитосанитарного надзора в единую структуру обсудили на совещании у заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Основная цель планируемого объединения — устранить «слепые зоны» в процедурах контроля за безопасностью пищевой продукции. Сегодня функции единого процесса распределены между тремя госструктурами, в результате чего на стыках функционалов образуются «слепые зоны». Этот вопрос на совещании у вице-премьера поднимали в марте текущего года, по итогам которого было поручено провести функциональный анализ и изучить все «за» и «против» объединения трех структур в одну.

Идея объединения функционалов ветеринарии и фитосанитарии не нова. До 2007 года эти службы работали раздельно, с 2007 по 2011 — объединились, а с 2012 года снова стали отвечать каждый за свои функции.

Результаты анализа представил вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов. Он пояснил, что сегодня Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ осуществляет регулятивные, реализационные и контрольные функции в области ветеринарии и безопасности пищевой продукции. А Комитет госинспекции в АПК обеспечивает руководство в сфере агропромышленного комплекса в части защиты и карантина растений, регулирования зернового рынка, семеноводства, племенного животноводства. Оба комитета имеют свои подведомственные организации и территориальные подразделения (в том числе лаборатории) в районах, областях, городах республиканского значения.

«Также мы изучили международный опыт. В Литовской Республике в 2000 году была проведена реформа, в результате которой три органа объединили в один, создав государственную службу продовольствия и ветеринарии. Благодаря этому в Литве, которая является членом ЕС, ведется полный контроль безопасности продовольствия «от фермы до стола», а также производства, импорта, перевозки, хранения и торговли. В КНР контроль безопасности экспортно-импортной продукции осуществляется Главным таможенным управлением. В результате экспертиза готовой пищевой продукции, растениеводства и животноводства осуществляется в лаборатории Главного таможенного управления с выдачей одного сертификата. В Азербайджанской Республике в 2017 году было создано Агентство по пищевой безопасности, которое ведет государственный контроль за безопасностью пищевых продуктов, нормативное регулирование ветеринарного и фитосанитарного контроля и другие функции, связанные с безопасностью пищевой продукции на всех стадиях процесса, включая защиту прав потребителей», — сказал Рустем Курманов.

По итогам совещания Серик Жумангарин отметил, что решение об объединении должно быть принято только на основании тщательного анализа. Для глубокой и всесторонней проработки вопроса решено создать рабочую группу на уровне вице-министров заинтересованных ведомств и представителей других организаций, включая АСПиР и др.

#обсуждение #Правительство #ветеринария #фитосанитария #функционал #объединение

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