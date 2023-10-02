Объем депозитов в тенге растет, а в долларах - снижается

Банки и финансы
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Кунапия Гульмира
корреспондент

В АРРФР сообщили, что уровень долларизации на 1 сентября 2023 года составил 25,1%, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

По данным агентства, депозиты в национальной валюте за август 2023 года увеличились на 1,6% до 23,2 трлн тенге, в иностранной валюте снизились на 1,3% до 7,8 трлн тенге. В результате уровень долларизации на 1 сентября 2023 года составил 25,1% (на начало 2023 года – 31,6%).

Вместе с тем средневзвешенная ставка по срочным депозитам юридических лиц в тенге в августе по сравнению с июлем не изменилась и составила 14,6%, по депозитам физических лиц также осталась неизменной – 13,9%.

По состоянию на 1 сентября 2023 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 11 банков с иностранным участием, в том числе 8 дочерних банков.

Активы банковского сектора на 1 сентября 2023 года увеличились за август текущего года на 0,3%, составив 46,7 трлн тенге. Высоколиквидные активы составили 14,1 трлн тенге или 30,3% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства перед клиентами в полном объеме.

Сообщается, что кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за август выросли на 2,3% до 25,4 трлн тенге. Кредиты в национальной валюте увеличились на 2,0%, до 23,7 трлн тенге, кредиты в иностранной валюте - на 6,4% до 1,8 трлн тенге, в т.ч. в результате валютной переоценки на фоне ослабления тенге на 3,1% по отношению к доллару США.

Кредиты юридическим лицам увеличились за август 2023 года на 1,5% до 8,7 трлн тенге.

При этом совокупные кредиты субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, выросли за август  на 1,9% до 10,1 трлн тенге. Займы субъектам МСБ выросли на 2,0% до 6,6 трлн тенге, займы крупному бизнесу - на 1,7% до 3,5 трлн тенге.

Кредиты физическим лицам составили 16,7 трлн тенге, увеличившись за август на 2,7%, а с начала года  рост на – 17,9%. В АРРФР уточняют, что этот рост произошел за счет роста потребительских займов на 3,1% до 9,2 трлн тенге.

Ранее глава АРРФР Мадина Абылкасымова рассказала, кого из казахстанцев ограничат в получении потребительских кредитов.

#статистика #кредиты #валюта #депозиты

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