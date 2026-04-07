Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр встретился с немецкой делегацией Федеральной земли Бавария во главе с министром по делам международного сотрудничества и Европы Баварии Эриком Байсвенгером, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в промышленной, сельскохозяйственной, технологической и сырьевой сферах, а также рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках визита Романа Скляра в город Мюнхен в апреле 2025 года.

Одним из таких практических результатов прошлогоднего визита стало состоявшееся ранее в этот же день подписание Меморандума о взаимопонимании между Правительством РК и Правительством Федеральной земли Бавария.

Как отметил Роман Скляр, данный документ закладывает прочную институциональную основу для дальнейшего углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также запуска совместных проектов с высокой добавленной стоимостью.

В свою очередь, Эрик Байсвенгер отметил высокую динамику взаимодействия с республикой, подчеркнув, что Бавария рассматривает Казахстан как надежного долгосрочного партнера в Центральной Азии. Он также выразил уверенность, что реализация положений Меморандума позволит активизировать деловые контакты, расширить промышленную кооперацию и вывести двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень.

Бавария является одной из ведущих экономик Федеративной Республики Германия и занимает первое место среди федеральных земель Германии по объему товарооборота с Казахстаном.

Согласно официальным данным, объем взаимной торговли в 2025 году составил 3,4 млрд евро.

Таким образом, Казахстан является ключевым торгово-экономическим партнером Баварии не только в Центральной Азии, но и в СНГ в целом.