Только за первое полугодие уже перевезено порядка 800 тыс. тонн нефти, и работа по наращиванию объемов продолжается

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил о планируемом увеличении объемов транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

По словам министра, в 2025 году планируется транспортировать 1,7 млн тонн нефти по данному направлению. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил около 1,4 млн тонн. Только за первое полугодие текущего года уже перевезено порядка 800 тыс. тонн нефти, и работа по наращиванию объемов продолжается.

«Маршрут Баку — Тбилиси — Джейхан является одним из ключевых альтернативных путей экспорта казахстанской нефти, и мы намерены последовательно наращивать его потенциал», — отметил Ерлан Аккенженов на пресс-конференции.

Расширение поставок по маршруту БТД позволит укрепить экспортную устойчивость Казахстана, повысить гибкость логистики и усилить позиции страны на международных энергетических рынках.