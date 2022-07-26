Проблемная зона
Обещанного три года ждут?
Валентина Марущенко, Костанайская область

Два с половиной года бывшие работники рудненского предприятия не могут добиться выплаты задолженности по заработной плате, при этом имея на руках судебное решение о немедленном погашении долга.

Помните лихие 90-е? Да уж, те, кто такое пережил, никогда этого не забудут. Пожалуй, самым негативным воспоминанием тех времен можно считать систематическую невыплату заработной платы. Казалось бы, прошло уже три десятка лет и подобные проб­лемы давно в прошлом. А вот и нет. Такие истории случаются и сейчас. Последняя произошла в Рудном, одном из малых городов Костанайской области.

Дело закрутилось в сентябре 2019 года, когда учредитель и руководитель в одном лице местного предприятия ТОО «Вагоностроительный завод» Евгений Лежнев перестал выплачивать персоналу кровно заработанные. В ноябре того же года работа предприятия и вовсе приостановилась. Часть коллектива перестала выходить на не­оплачиваемую работу, но часть продолжала упорно трудиться. Но денег все не было, как и реа­кции со стороны руководства. И в январе 2020-го полетели иски в рудненский городской суд, в которых 12 сотрудников завода требовали вернуть им заработанное.

– Вообще-то проблемы были с самого начала. При приеме на работу у нас с Лежневым были устные договоренности о том, что он будет платить мне 250 000 тенге, а по факту платил 150 000. Он, конечно, схитрил, предоставив нам договоры, где было написано, что оплата труда осуществляется согласно должностному окладу. А должностные оклады в договоре прописаны не были. Уже потом, в процессе судебных разбирательств, Лежнев задним числом составил договоры, где была указана та заработная плата, которую он нам платил на протяжении всего времени работы на заводе, за исключением последних месяцев, которые вооб­ще не оплачивались, – пояснил мастер цеха ТОО «Вагоностроительный завод» Александр Кара.

В суде бывшие сотрудники рудненского вагоностроительного завода так и не смогли доказать, что при трудоустройстве им обещали платить почти вдвое больше. При этом в суде удовлетворили их требование о ликвидации задолженности по заработной плате.

– Суд постановил взыскать с ТОО «Вагоностроительный завод» в мою пользу более 375 000 тенге, из которых 200 000 тенге – задолженность по зарплате, почти 80 000 – компенсация за неиспользуемый отпуск и порядка 100 000 тенге – пеня, компенсация за моральный вред, госпошлина и расходы на нотариуса. При этом передо мной у Лежнева самый маленький долг. Есть и те, кому он должен более миллиона тенге. Все расчеты признаны судом и согласованы с Лежневым, – рассказал начальник снабжения ТОО «Вагоностроительный завод» Николай Демченко.

Решение суда вынесено в июле 2020 года и подлежало немедленному исполнению. Но прошло уже столько времени, а воз и ныне там. Между тем бывшие работники рудненского вагоностроительного завода не сидели сложа руки: они обивали пороги различных инстанций: писали в прокуратуру, акиматы, инспекцию по труду, департамент полиции и в высшие эшелоны власти. Но никакого результата это не принесло. Люди по сей день не видят заработанных денег.

– Денег нет. Но есть имущество, которое можно продать и погасить долг по заработной плате. На балансе предприятия числится вагон думпкар 2ВС-105, рыночная стоимость которого варьируется в пределах 35–37 миллионов тенге. Он арестован и выставлен на продажу, но проблема в том, что его никто не хочет покупать. Мы не можем его продать: ни я, ни судебный исполнитель. Дело в том, что это специфическая продукция. Думпкар – вагон не общего пользования, он предназначен для использования на горнорудных предприятиях, – разъяснил свою позицию Евгений Лежнев.

В общей сложности задолженность по заработной плате бывшим работникам рудненского завода составляет 25 млн тенге. Помимо этого есть еще долг по налогам – почти 18 млн тенге. Учитывая несостоятельность и неплатежеспособность должника, в прошлом году управление госдоходов Рудного пыталось в судебном порядке обанкротить предприятие. Вероятно, это могло бы решить проблему задолженностей, однако Фемида отказала в удовлетворении иска. Да и в конце 2021-го судебная коллегия по гражданским делам оставила аппеляционную жалобу заявителя в лице опять-таки управления госдоходов города Рудного без удовлетворения.

– Я написал отзыв в областной суд на апелляционную жалобу, в котором просил оставить в силе решение суда первой инстанции, обосновав это тем, что у ТОО «Вагоностроительный завод» имеется положительный баланс расчетов, а также финансовая возможность для погашения всех финансовых обязательств перед работниками предприятия, налоговой задолженности и расчета с подрядными организациями в случае реализации всего имущест­ва. Я против того, чтобы ТОО «Вагоностроительный завод» был признан банкротом. В этом случае банкротный управляющий продаст все имущество за копейки, которых не хватит на погашение долгов. А я хочу выплатить эти деньги, – заверил Лежнев.

Но вот в чем проблема: если вагон не могут продать уже год, так где же гарантия, что его продадут, скажем, через пять лет? И да: цены растут, деньги, которые предприятие должно выплатить своим бывшим работникам нещадно обесцениваются с каждым месяцем. То, что люди могли купить на 300 000 тенге еще год назад, теперь купят чуть ли не вдвое дороже. А имущество тем временем только дорожает. Правда до поры до времени. У всего ведь есть свой срок. Есть он и у вагона думпкар 2ВС-105. И кто ж его знает, сколько еще он простоит в гордом одиночестве, пока кто-нибудь не решится его купить, или пока он окончательно не заржавеет...

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