Обеспечить финансирование ремонтных работ на ТЭЦ Жезказгана в полном объеме призвал премьер

Алихан Смаилов отметил, что возврат средств будет обеспечиваться в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции».

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Премьер-министр РК ознакомился с работой крупных коммунальных предприятий, ходом модернизации автодорожной инфраструктуры и проектом детальной планировки Жезказгана. В первую очередь Алихан Смаилов посетил участок автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда – Жезказган», который будет реконструирован в рамках исполнения поручения главы государства по развитию транспортно-логистического потенциала региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Протяженность модернизируемого участка – 208 километров, работа здесь будет проведена в течение 2023-2025 годов. Премьер-министр отметил, что на развитие дорог республиканского значения в текущем году предусмотрено 420 млрд тенге, за счет чего будут продолжены работы по строительству и модернизации 3,6 тыс. километров.

«К реконструкции автодороги «Кызылорда – Жезказган» необходимо максимально привлечь местные компании. В этом году первые 65 километров уже должны быть введены в эксплуатацию. Завершение проекта в целом даст большой импульс социально-экономическому развитию региона», – сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства также проинспектировал работу Жезказганской ТЭЦ и ознакомился с мерами по ее подготовке к предстоящему отопительному сезону. На сегодня теплоэлектроцентраль располагает электрической мощностью в размере порядка 244 МВт и тепловой – на 496 Гкал/ч. Основным оборудованием станции являются 8 котлоагрегатов, 2 из которых прошли капитальный ремонт в прошедшие годы, и 5 турбогенераторов.

Премьер-министр подчеркнул, что средний износ котлоагрегатов ТЭЦ составляет 74%, в этой связи собственнику до начала нового отопительного сезона необходимо провести работу по запуску дополнительного котла и в целом активно заняться вопросами реконструкции энергоисточника.

«Чтобы не было внештатных или аварийных ситуаций предстоящей зимой, нужно уже сейчас инвестировать средства в стабильную работу ТЭЦ. В прошлом году собственник планировал вложить 2,3 млрд тенге, но часть работ была перенесена. В этом году необходимо обеспечить финансирование ремонтных работ на ТЭЦ в полном объеме. Возврат средств будет обеспечиваться в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции», – сказал Алихан Смаилов.

Также премьер посетил АО «Предприятие тепло-водоснабжения», где ознакомился с ходом реконструкции основного хозяйственно-питьевого очистного сооружения (2 очередь). В рамках данной работы предусмотрено применение новых технологий очистки и подготовки хозяйственно-питьевой воды. Период строительства: май 2022 года – декабрь 2025 года.

Как отметил Алихан Смаилов, по поручению главы государства для обеспечения сельских жителей региона питьевой водой до 2025 года предусмотрено строительство комплексных водоблоковых модулей в 30-ти населенных пунктах и водопроводных сетей – в 4-х.

«В рамках нацпроекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» в текущем году будут начаты работы по модернизации хозяйственно-питьевых очистных сооружений. На эти цели из республиканского бюджета выделено 6 млрд тенге. В этой связи акимату необходимо обеспечить качественное проведение запланированных работ», – сказал глава Правительства.

В рамках рабочей поездки Премьер-Министру также были презентованы генеральный план развития и проект детальной планировки Жезказгана. Так, в ближайшие два года в городе планируется компактно разместить новые многоквартирные жилые дома, объекты культуры, образования, спорта, здравоохранения и административные здания. Кроме того, запланированы работы по благоустройству побережья Кенгирского водохранилища, созданию функциональных общественных пространств, парков и зон отдыха.

Глава Правительства подчеркнул, что строительство новых объектов требует опережающего развития инженерно-транспортных коммуникаций.

«Реализация проектов по подведению инфраструктуры, ее модернизации и другие мероприятия должны проводиться с учетом перспектив дальнейшего расширения границ города. Акимат должен держать данный вопрос на контроле», – отметил премьер-министр.