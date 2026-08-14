Партия «Байтақ» продолжает предвыборные встречи в регионах

Выборы
Дана Аменова
корреспондент

Очередное мероприятие прошло в Алматы

Фото: партия «Байтақ»

Кандидат в депутаты от партии «Байтақ» Алма Караш встретилась с коллективом Казахского предприятия лесоустройства. Основной темой обсуждения стали вопросы сохранения и восстановления лесного фонда Казахстана, а также эффективного управления природными ресурсами, сообщает Kazpravda.kz

В ходе встречи спикер представила программные инициативы партии «Байтақ» и обсудила со специалистами отрасли актуальные проблемы лесного хозяйства.

Участники встречи обменялись мнениями о сохранении зеленых территорий, восстановлении лесов и возможных механизмах совершенствования экологической политики.

«Для меня ценность таких встреч заключается в возможности услышать о проблемах не со стороны, а непосредственно от профессионалов, которые работают в этой сфере Казахстану необходима политика, которая не только использует природные богатства, но и сохраняет их, приумножает и передаёт будущим поколениям. Защита природы – не препятствие для развития. Это основа долгосрочного развития», – сказала она.

В завершение встречи стороны обсудили дальнейшие шаги по развитию лесного хозяйства, сохранению зеленых территорий и усилению экологической составляющей государственной политики.

#регионы #Алматы #партия #встречи #«Байтақ» #Казахское предприятие лесоустройства

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