Более 70% казахстанцев планируют проголосовать на выборах в Курултай – телефонный опрос

С 21 июля по 4 августа 2026 года Казахстанский институт общественного развития провел второй телефонный опрос касательно электоральных предпочтений граждан среди 1200 респондентов во всех регионах страны – в городах Астана, Алматы, Шымкент и 17 областях, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на КИОР

Фото: kazpravda.kz

Полученные данные позволяют оценить текущий интерес граждан к предстоящему электоральному процессу.

На вопрос «Планируете ли Вы принять участие в выборах депутатов Курултая, которые состоятся 23 августа 2026 года?» 73,8% респондентов ответили, что намерены прийти на избирательные участки. Не планируют участвовать в голосовании 8,1%, в то время как 18,1% еще не определились.

Относительно первого замера, проведенного с 8 по 20 июля, декларируемая явка выросла на 2,5%, доля отказывающихся от участия сократилась на 15,2%, доля неопределившихся – наоборот увеличилась на 1,7%.

Жители сельской местности на 5,3% чаще горожан отвечали, что планируют идти на голосование.

Наблюдается отсутствие разницы в электоральной активности по возрасту респондентов. Избиратели старших возрастов: в группах 46-60 лет и 61 года и старше демонстрируют готовность участвовать в выборах на одном уровне с молодежью 18–28 лет.

Женщины подтверждают участие на 6,2% чаще мужчин. Кроме того, наиболее высокая электоральная активность фиксируется среди респондентов с высшим образованием.

Участники исследования также указали, за какую партию они предпочли бы отдать свой голос на предстоящих выборах. Респондентам был задан вопрос: «За какую политическую партию Вы проголосуете на выборах в Курултай?»

Первое место в электоральном рейтинге продолжает занимать партия «Әділет», которая даже усилила свои лидирующие позиции. За партию «Әділет» готовы проголосовать 70,2% респондентов. Партия опережает конкурентов во всех основных социально-демографических группах – по полу, возрасту, типу населенного пункта, образованию и этнической принадлежности.

Вторую группу образуют партии с сопоставимыми показателями электоральной поддержки, различия между которыми не выходят за пределы статистической погрешности: «Ауыл» – 5,6%, «Ақ жол» – 4,9%, Respublica – 4,7%, Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) – 4,5%, Народная партия Казахстана (НПК) – 3,3%, партия зеленых «Байтақ» – 0,8%.

Относительно первого замера показатели этих партий изменились незначительно, за исключением ОСДП.

При этом структура их потенциальных сторонников различается.

На селе за «Ауыл» голосуют в 1,6 раза чаще, чем в городе, что логично с учетом аграрной и территориальной ориентированности партии в электоральной кампании.

«Ақ жол», напротив, чаще поддерживают горожане, а также респонденты старше 61 года.

У партии «Respublica» наиболее высокие показатели – среди городской молодежи 18-28 лет и респондентов с высшим образованием. Значимых различий между мужчинами и женщинами в поддержке этих партий не фиксируется.

У ОСДП в территориально-демографическом плане голосующие распределились равномерно.

НПК продолжают поддерживать в первую очередь представители старшего поколения.

Партию «Байтақ» чаще выбирают сельские жители и респонденты старше 61 года.

Вариант «Против всех» намерены выбрать всего 1,5% респондентов.

Не определились с выбором или затруднились с ответом еще 1,3% респондентов.

Основным каналом получения информации о политических событиях остаются социальные платформы – их назвали 65,4% опрошенных. Далее следуют телевидение (22,4%) и новостные интернет-сайты (14,9%). (сумма ответов больше 100%, так как респонденты могли выбрать 2 варианта ответов)

На фоне старта избирательной кампании заметно – сразу на 10% по сравнению с первым замером – выросла роль телевидения. Одним из факторов более пристального внимания аудитории могли стать теледебаты и запуск новых тематических передач.

Каналы информирования существенно различаются по возрасту: среди молодежи 18-28 лет социальные платформы называют 77,5% опрошенных, а телевидение – 12,9%, тогда как в группе 61 года и старше телевидение указывают 37,8%, а социальные платформы – 51,3%. На селе роль телевидения выше, чем в городе, – 26,6% и 19,9% соответственно.

Результаты исследования показывают, что электоральные предпочтения продолжают формироваться и остаются подвижными на старте избирательной кампании. Информационная и мобилизационная активность партий выступает одним из факторов, определяющих отношение граждан к выборам и их итоговый выбор.

Исследование проведено по национальной выборке, отражающей структуру взрослого населения Казахстана старше 18 лет по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания. Опрос осуществлялся по мобильным и стационарным телефонным номерам и проведен в соответствии с официальным уведомлением ЦИК РК.