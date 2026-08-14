ОСДП подняла вопрос защиты учителей в городе Алатау

Выборы
Айман Аманжолова
корреспондент

В связи с включением села Енбек в состав новообразованного города Алатау, местное население столкнулось с неожиданными социальными последствиями. Главной проблемой стала отмена 25%-й надбавки к заработной плате учителям местной школы за работу в сельской местности, передает Kazpravda.kz

Фото: ОСДП

Эту острую тему подняли жители микрорайона Еңбек на встрече с представителями Алматинского областного филиала Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) за неделю до выборов в Курултай.

После того как село Енбек вошло в состав города Алатау в качестве микрорайона, педагоги автоматически потеряли право на 25%-ю сельскую надбавку к должностному окладу, гарантированную специалистам социальной сферы на селе.

При этом, по словам учителей и жителей:

- условия работы не изменились: инфраструктура и фактические условия жизни в микрорайоне пока остаются прежними (бывшими сельскими), тогда как реальные доходы учителей резко снизились на четверть.

- риск кадрового дефицита: снижение зарплат ведет к оттоку квалифицированных педагогов из школы, что напрямую влияет на качество образования детей.

- правовой вакуум: процесс урбанизации и смены статуса территорий происходит без плавных переходных периодов и механизмов компенсации для бюджетников.

«Смена административного статуса населенного пункта не должна превращаться в ухудшение социального положения граждан. Люди не должны платить из своего кармана за то, что их село на бумаге стало городом. ОСДП считает недопустимым лишение учителей 25%-й надбавки без предоставления эквивалентной городской компенсации. Мы намерены добиваться пересмотра этого решения на законодательном уровне»,- заявили представители Алматинского областного филиала ОСДП.

Помимо проблемы надбавок, на встрече обсуждались: роль и ответственность партий, предвыборная программа ОСДП.

ОСДП продолжает сбор наказов избирателей в Алматинской области, делая акцент на защите трудовых и социальных прав граждан в условиях административных реформ.

#выборы #партия #курултай

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