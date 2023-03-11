Обеспечить рост доходов населения потребовал премьер-министр РК

Об этом глава Правительства сообщил на совещании по вопросам дальнейшего социально-экономического развития Алматы, передает Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET .

Фото: t.me/UKIMET

Находясь с рабочей поездкой в Алматы, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам дальнейшего социально-экономического развития города.

За последние 10 лет темпы роста заработной платы в Алматы остаются ниже среднего показателя по республике.

"Нужно обеспечить ежегодный рост реальных денежных доходов алматинцев. Это комплексная работа. Прежде всего следует сосредоточиться на создании новых высокооплачиваемых рабочих мест и сохранении высокой динамики привлечения инвестиций", — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, работа по повышению доходов населения напрямую связана с реализацией мер сдерживания инфляции. Поэтому необходимо внимательно следить за ценообразованием на рынках, включая "Алтын орду", так как деятельность местных перекупщиков влияет на стоимость продуктов и других товаров не только в городе, но и по всей стране.

Премьер-министр добавил, что параллельно нужно проработать вопрос создания дополнительных торговых площадок в восточной и северной частях Алматинской агломерации для развития конкуренции, а также обеспечить эффективную работу региональной комиссии по расследованию посреднических схем.

Особое внимание поручено уделить вопросам сейсмической безопасности. По его словам, трагедия, произошедшая в Турции и Сирии, должна стать большим уроком для республики, в особенности для Алматы.

Он отметил, что в последний раз паспортизация объектов в городе проводилась в 2017 и 2018 годах. В этой связи Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматом города следует в кратчайшие сроки провести аудит и реализовать действенные меры по усилению сейсмической безопасности.

"Необходимо использовать мировой опыт в этих вопросах, причем не только в Алматы, но и во всех других регионах республики, потенциально подверженных землетрясениям. Уполномоченным госорганам нужно оперативно рассмотреть вопрос законодательного ужесточения ранее упраздненных процессов проектирования, строительства и контроля", — сказал Алихан Смаилов.